زيزيت سالم تكتب: حقيبة تمشي على قدمين

اعتدت أن أصحو مبكرا كل يوم مصطحبة معي بناتي بالسيارة للذهاب إلى عملي كأمينة مكتبة في مدرسة راهبات الأرمن الكاثوليك بمصر الجديدة، وهي بالمناسبة المدرسة التي احتضنت بناتي من بداية التحاقهم بها في الحضانة وحتى حصولهم على الثانوية العامة بمجموع 99 بالمائة مما أهلهم لدخول كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة.اعتدت أن أصحو مبكرا لمدة ستة أعوام وقبل تقديم استقالتي لأسباب خارجة عن إرادتي أندم عليها الآن وأنصح كل فتاة في مقتبل عمرها أن تلتحق بوظيفة تناسبها "إن أحبت الخروج للعمل" وأن تحاول قدر استطاعتها أن تعمل ما تحب، وإن عاندتها الظروف أن تكون في المكان المناسب!، فعلى الأقل أن تحب ما تعمل، والأهم أن تحاول التوفيق بين عملها وبيتها قدر استطاعتها وبكافة السبل حتى لا تضطر أن تتخلى عن كينونتها في منتصف الطريق، ويا حبذا لو منحها القدر شريك حياة متفهما لمتطلبات وظيفتها.اعتدت أن أصحو مبكرا فالنوم كان يعاندني وكأن هناك منبها داخليا يوقظني يوميا في نفس موعد ذهابي للعمل، ففكرت أن أخرج للتريض وممارسة رياضة المشي ثم العودة إلى حمام ساخن قبل بداية يومي الطبيعي، وبالفعل حرصت على ذلك يوما بعد يوم، أصحو في السابعة أو قبلها بقليل أرتدي التريننج وأقود سيارتي للنادي وأبدأ المشي في التراك حوالي ساعة أو أقل قليلا، كنت أمر في طريقي للنادي على "حديقة الطفل" التي تحتل مساحة كبيرة من حي مدينة نصر، وأرى سكان المنطقة وما جاورها يمارسون رياضة المشي حولها وكأنها تراك نادي، فقلت في نفسي وما المانع؟ فلأجرب هذه المرة فهي أقرب إلى بيتي من النادي.صحوت مبكرا كعادتي وقدت سيارتي وركنتها بجوار الحديقة وضبطت ساعتي وبدأت المشي، الأرض كانت غير ممهدة كما تراك النادي، كما أنني كنت أضطر في بعض المفارق أن أنزل من فوق الرصيف لمسافة بسيطة في الشارع ثم أصعد مرة أخرى للرصيف، مما شتتني وتعارض مع استرسالي النفسي والبدني، فلم أكمل وقتي المحدد وعدت للسيارة، بحثت عن حقيبتي التي تركتها تحت المقعد فلم أجدها، حاولت أن أتذكر هل فتحت السيارة بالمفتاح أم كانت مفتوحة، لكن خانني التركيز فلم أتذكر، بحثت عن الحقيبة بكل مكان بالسيارة وخلفها وتحتها حتى إنني مشيت في الشوارع المحيطة بالحديقة لربما سارقها يكون قد ألقى بأوراقي الرسمية في مكان ما بعد أن احتفظ بكيس النقود والحقيبة فلم أجد شيئا، ذهبت إلى قسم الشرطة وكتبنا المحضر الذي بواسطته أعدت استخراج معظم أوراقي الرسمية.استغرق اكتمال أوراقي المسروقة ما يقرب من شهرين، من بعدها تعطل المنبه الداخلي ولم يعد يوقظني، ربما نفدت بطاريته التي كان يشحنها حماسي، ونفدت معها عادتي الجميلة ولم أعد أصحو مبكرا.