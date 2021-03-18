9192 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 9192 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 514107 حالة.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الوزارة قولها إن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 416971 حالة، بعد تسجيل 4584 حالة جديدة، كما سُجلت 74 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5627 حالة.