مدير مكتبات مصر العامة يتفقد الأماكن المقترحة لإنشاء فرع بسيوة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الخميس، أعمال اختيار موقع إقامة مكتبة مصر العامة بواحة سيوة.والتقى العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة مع السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور أحمد أمان المنسق العام للصندوق، وتمت مناقشة مقترح إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بواحة سيوة، وذلك استمرارًا لدور المكتبة في زيادة الوعى الفكرى والثقافى وصولًا الى أبعد المناطق، إضافة إلى تنمية المهارات لدى أبناء الواحة.أوضح رئيس مدينة سيوة أنه تم تفقد الأماكن المقترحة لإنشاء المكتبة التي سيتم إنشاؤها بالشكل الملائم لطبيعة واحة سيوة البيئية والسياحية، إضافة إلى تفقد مركز توثيق التراث، وحديقة مجلس المدينة، وقلعة شالي الأثرية، ومركز الصناعات الحرفية.