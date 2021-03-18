قبل طباعتها بمعرض الكتاب.. كل ما تريد معرفته عن «موسوعة مصر القديمة»

اتفقت اللجنة الثقافية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته ٥٢، والمقرر انعقادها خلال الفترة من ٣٠ يونيه حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١ بأرض المعارض بالتجمع الخامس، على طباعة "موسوعة مصر القديمة" من تأليف عالم الآثار المصري الدكتور الراحل سيلم حسن (1893 - 1961)، ومن المقرر بيعها في صندوق واحد بسعر مدعم.وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الدستور" على كل ما تريد معرفته عن "موسوعة مصر القديمة"، إذ تعد الموسوعة الوحيدة المتكاملة في التاريخ المصري القديم التي وضعها وألفها عالم واحد بمفرده.بدأ سليم حسن تأليفها بعد إحالته للمعاش، وهو في السادسة والأربعين من عمره؛ نتيجة خلاف بينه وبين القصر الملكي على مجموعة قطع أثرية طالب بها الملك فاروق بعد أن أعادها الملك فؤاد لتعرض في متحف القاهرة.تتناول موسوعة مصر القديمة شرحا دقيقا وتحليلا مستفيضا عن مراحل الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل الأسرات إلى قرب نهاية العصر البطلمي، وذلك في 16 جزءا أضيف لها في طبعة مكتبة الأسرة ضمن مهرجان "القراءة للجميع" لعام 2000، جزئين إضافيين هما كتاب "الأدب المصري القديم" ليصبح عدد مجلدات الموسوعة 18 مجلدا، وجاءت عناوينها كالتالي: من عصور ما قبل التاريخ إلى العصر الإهناسي، في مدنية مصر وثقافتها في الدولة القديمة والعهد الإهناسي، العصر الذهبي في تاريخ الدولة الوسطي ومدنيتها وعلاقتها بالسودان والأقطار الآسياوية وليبيا، عهد الهكسوس وتأسيس الإمبراطورية، السيادة العالمية والتوحيد، عصر رمسيس الثاني وقيام الإمبراطورية الثانية، عصر مرنبتاح ورمسيس الثالث ولمحة في تاريخ ليبيا، نهاية عصر الرعامسة وقيام دولة الكهنة بطيبة في عهد الأسرة الواحدة والعشرين، نهاية الأسرة الواحدة والعشرين وحكم دولة الليبيين لمصر حتى بداية العهد الأثيوبي ولمحة في تاريخ العبرانيين، تاريخ السودان المقارن إلى أوائل عهد بيعنخي، تاريخ مصر والسودان من أوائل عهد بيعنخي حتى نهاية الأسرة الخامسة والعشرين ولمحة في تاريخ آشور، عصر النهضة المصرية ولمحة في تاريخ الإغريق، من العهد الفارسي إلى دخول الإسكندر الأكبر مصر، الإسكندر الأكبر وبداية عهد البطالمة في مصر، من أوائل عهد بطليموس الثاني إلى آخر عهد بطليموس الرابع، من عهد بطليموس الخامس إلى نهاية عهد بطليموس السابع، الأدب المصري القديم - الجزء الأول في القصة والحكم والأمثال والتأملات والرسائل الأدبية، والأدب المصري القديم - الجزء الثاني في الشعر وفنونه والمسرح.وعن هذه الموسوعة؛ قال الدكتور سليم حسن: هذه الموسوعة التاريخية القيمة لا غنى عنها لكل المتخصصين والدارسين لتاريخ مصر والآثار المصرية القديمة، ولا غنى عنها أيضا لكل المثقفين الراغبين في التزود بالمعرفة التاريخية لجذور الحضارة المصرية التي تغلغلت بين الشعوب التي تسكن أراضي المنطقة الجغرافية الواسعة الممتدة من مصر إلى بلاد النوبة والسودان وليبيا والمناطق السورية وبلاد النهرين وآسيا الصغرى وجزر البحر المتوسط واليونان.