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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: وباء كورونا يكلف الحكومة 1.5 تريليون يورو

الخميس 18/مارس/2021 - 05:55 م
ألمانيا كورونا
ألمانيا كورونا
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أعلنت الحكومة الفيدرالية أن وباء كورونا يكلف الحكومة الألمانية 1.5 تريليون يورو، موضحة أن أكثر من 150 مليار يورو تذهب للشركات وأصحاب الأعمال الحرة الذين عانوا من خسائر فادحة في المبيعات بسبب تداعيات الجائحة.

وطالبت تيارات سياسية بألمانيا- في تقرير نشره موقع قناة "إيه آر ديه" الألمانية- بفرض ضرائب خاصة على التجار ورجال الأعمال المستفيدين من الأزمة.

وأضافت القناة أن خطة الحكومة هي أن تكلفة الوباء سيتم تمويلها من خلال الديون، موضحة أن المتحدثة باسم السياسة المالية لحزب الخضر في البوندستاغ الألماني، ليزا باوس، تطالب بفرض ضرائب إضافية على الشركات التي حققت أرباحًا عالية بشكل خاص خلال أزمة كورونا.

وتابعت أن مفهوم ضريبة الأرباح الزائدة يوفر فرض ضرائب على مكاسب الأرباح الخاصة التي نشأت بسبب حالة الأزمة ويستهدف ذلك شركات حققت أرباحًا من وراء الأزمة مثل شركة أمازون، مؤكدة أن شركة الطلبات عبر البريد استفادت من إغلاق تجارة التجزئة الثابتة، وزادت مبيعاتها في ألمانيا بنحو 33٪؛ لتصل إلى 29.5 مليار العام الماضي.

وقالت البرلمانية الألمانية إنه يمكن للدولة استخدام هذا الدخل لإعادة تمويل الديون التي نشأت من مساعدات الطوارئ، ومزايا العمل قصيرة الأجل والبدلات المؤقتة، مضيفة: "أعتقد أنه من الصواب والمهم أن يقدم أولئك الذين استفادوا بشكل خاص من هذه الأزمة مساهمتهم الإضافية".

يذكر أن الاقتراح لاقى تأييدًا من المتحدث باسم السياسة المالية لحزب اليسار في البوندستاج الألماني، فابيو دي ماسي، في مقابلة مع برنامج مجلة السياسة على قناة (ARD)، حيث أوضح أنه يمكن أن يتخيل اقتطاع أرباح من شركات مثل أمازون، المهتمة أساسًا بأزمة كورونا، باستخدام ضريبة أرباح زائدة.

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