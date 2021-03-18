22 مارس.. محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لاتهامهما الإتجار بالبشر

قررت محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة 22 مارس الجاري، لنظر جلسة محاكمة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، لاتهامهما الإتجار بالبشر.وكانت محكمة جنح شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، قررت إحالة المتهمة مودة الأدهم، بطلة فيديوهات الرقص على تطبيقي "تيك توك، انستجرام" إلى الجنايات، على ذمة القضية التي تواجه فيها اتهامات بالإتجار بالبشر، والاعتداء على قيم المجتمع ومبادئه، من خلال نشر فيديوهات راقصة على التطبيقات الإلكترونية، ونشر صور عارية لها.وكانت المحكمة الاقتصادية عاقبت المتهمة بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتعدي على قيم المجتمع، قبل أن تتقدم المتهمة باستئناف على الحكم قبلته المحكمة الأعلى، وقضت بإلغاء الحبس والاكتفاء بتغريمها، إلا أن السلطات لم تفرج عن المتهمة لاتهامها بالاتجار بالبشر، وحبستها النيابة على ذمتها.