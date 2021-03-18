مصدر أمني يكشف حقيقة اختطاف طفل زهراء المعادي

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة حقيقة المنشور المتداول على مواقع «فيسبوك» حول اختطاف طفل داخل سيارة تاكسي بالمعادي.وقال المصدر إن الواقعة قديمة تعود لعامين مضيا، وإن الطفل لم يكن مختطفا، موضحا أن الشخص الذي يجلس بجوار الطفل هو والده حيث كان يريد النزول من السيارة لكن والده منعه، وصادف أثناء ذلك مرور سيارة ظن قائدها أن الطفل مختطف فقام بتصويره.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا على «فيسبوك» جاء فيه: «يا جماعة الولد دا اتخطف النهاردة الصبح في زهراء المعادي قدامي وأنا في عربية الشغل حاولت ألحق العربية اللي خطفته بس هربت على الدائري ومقدرتش ألحقها وأرفق البوست بصورة للطفل داخل السيارة».