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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق اسم ممرضة على قاعة عناية مركزة بـ«صدر بني سويف»

الخميس 18/مارس/2021 - 07:03 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم،
بنى سويف - محمد حفيظ
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قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إطلاق اسم الممرضة الشهيدة تهاني بكر أحد أعضاء الطاقم الطبي، على إحدى قاعات العناية المركزة الجديدة التي تم افتتاحها الخميس، ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير المستشفى، التي توفيت منذ نحو أسبوع متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا أثناء قيامها بواجبها المهني والإنساني.

جاء ذلك خلال افتتح المحافظ، وحدة العناية المركزة بطاقة 23 سريرًا، التي ستضاف إلى الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية بالمحافظة.

وحرص المحافظ على تقديم العزاء لزميلات الممرضة، معربا لهن عن خالص عزائه ومواساته، وموجهًا لهن تحية إعزاز وتقدير لما يقمن به من تفانِ في أداء واجبهم المهني والإنساني، مؤكدًا عظم الدور الذي تقوم به كل الأطقم الطبية في مواجهة الجائحة.

إطلاق اسم ممرضة على قاعة عناية مركزة بـ«صدر بني سويف»
إطلاق اسم ممرضة على قاعة عناية مركزة بـ«صدر بني سويف»
إطلاق اسم ممرضة على قاعة عناية مركزة بـ«صدر بني سويف»
إطلاق اسم ممرضة على قاعة عناية مركزة بـ«صدر بني سويف»
إطلاق اسم ممرضة على قاعة عناية مركزة بـ«صدر بني سويف»
إطلاق اسم ممرضة على قاعة عناية مركزة بـ«صدر بني سويف»
إطلاق اسم ممرضة على قاعة عناية مركزة بـ«صدر بني سويف»
إطلاق اسم ممرضة على قاعة عناية مركزة بـ«صدر بني سويف»
إطلاق اسم ممرضة على قاعة عناية مركزة بـ«صدر بني سويف»
إطلاق اسم ممرضة على قاعة عناية مركزة بـ«صدر بني سويف»

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