إطلاق اسم ممرضة على قاعة عناية مركزة بـ«صدر بني سويف»





قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إطلاق اسم الممرضة الشهيدة تهاني بكر أحد أعضاء الطاقم الطبي، على إحدى قاعات العناية المركزة الجديدة التي تم افتتاحها الخميس، ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير المستشفى، التي توفيت منذ نحو أسبوع متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا أثناء قيامها بواجبها المهني والإنساني.جاء ذلك خلال افتتح المحافظ، وحدة العناية المركزة بطاقة 23 سريرًا، التي ستضاف إلى الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية بالمحافظة.وحرص المحافظ على تقديم العزاء لزميلات الممرضة، معربا لهن عن خالص عزائه ومواساته، وموجهًا لهن تحية إعزاز وتقدير لما يقمن به من تفانِ في أداء واجبهم المهني والإنساني، مؤكدًا عظم الدور الذي تقوم به كل الأطقم الطبية في مواجهة الجائحة.