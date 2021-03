هيئة الدواء تفتح باب التسجيل بورشة عمل تحديث آليات فحص ملفات تحليل المستحضرات الصيدلية

أعلنت هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل بورشة عمل تحديث آليات فحص ملفات تحليل المستحضرات الصيدلية ومراجعة نتائج التحليل بمعامل الادارة المركزية للرقابة الدوائيةUpdated Guidelines For Reviewing Pharmaceutical Products Analysis Files And OOS Results In CADC Laboratories.وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه نظرًا للإقبال الشديد على ورشة العمل تقرر عقد الورشة للمرة الثانية على التوالي بتاريخ 30 مارس 2021 بأحد الفنادق بالإضافة إلى إتاحة الحضور خلال إحدى المنصات الإلكترونية.