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محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل حبس المتهم بالاعتداء على فتيات المعادي

الخميس 18/مارس/2021 - 07:07 م
حبس
حبس
حسام محفوظ
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أمرت النيابة العامة بحبس متهم بالاعتداء على فتيات بحي المعادي.

وأعلنت النيابة إنه الحاقًا ببيان النيابة العامة الصادر في الواقعة فقد تمكنت الشرطة نفاذًا لقرار «النيابة العامة» من ضبط المتهم، وباستجوابه ومواجهته بمقطع مصور رصَدَ جانبًا من الواقعة، أقرَّ بصحة ظهوره فيه مدعيًا تواجده أمام المدرسة وحمله عصا كما تبين من التصوير من أجل فضّ الشجار بين الفتيات وتجمع الناس مِن حولهن، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

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