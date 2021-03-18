هيئة الدواء تفتح باب التدريب ببرنامج أساسيات متطلبات اليقظة الدوائية

أعلنت هيئة الدواء فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي المكثف عن أساسيات متطلبات اليقظة الدوائية، لمدة خمس أيام (28 و29 مارس و4 و5 و6 أبريل 2021) بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم.وأوضحت الهيئة أنها تتيح الحضور من خلال إحدى المنصات الإلكترونية، مشيرة إلى أن مواعيد التدريب تبدأ من الساعة 10 صباحًا:3 عصرا لجميع طوال أيام التدريب.