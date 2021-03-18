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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط بوابة الأزهر الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الأزهري 2021

الخميس 18/مارس/2021 - 07:06 م
الثانوي الأزهري
الثانوي الأزهري
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث «جوجل» عن رابط بوابة الأزهر الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الأزهري 2021، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي أهم المعلومات بالتفاصيل عن الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر، بهدف الاستعلام عن نتائج كافة قطاعات التعليم الأزهري خصوصًا التعليم الثانوي الأزهري، حتى يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي الأزهري الترم الأول، فور ظهورها.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الأزهري 2021 


ويستطيع الطلاب التابعين إلى التعليم الإزهري حصول النتائج في كافة المحافظات على مستوي الجمهورية، وهي محافظة القاهرة، والشرقية، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والقليوبية، والغربية، وبني سويف، والمنيا، والاقصر، وقنا، ومطروح، وشمال سيناء، والبحر الاحمر، وجنوب سيناء، واسوان، وسوهاج، واسيوط، والاسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، والبحر الاحمر، والوادي الجديد، والقليوبية، والجيزة، ودمياط، والفيوم، والدقهلية، والاسكندرية.

رابط بوابة الأزهر الاستعلام 


تقدم «الدستور» لكافة طلاب الثانوية الأزهرية، رابط الموقع الإلكتروني بوابة الأزهر، للتعرف على نتيجة الصف الثاني الثانوي الأزهري، حيث ينتظر الطلاب نتائج الثانوية الأزهرية للترم الأول، لمعرفة درجات كافة مواد الامتحانات في ظل التي تشهدها الدولة المصرية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ولديكم خطوات التعرف على نتائج المرحلة الثانوية للتعليم الأزهري، وهي:

- يجب على المواطنين الدخول على رابط بوابة الأزهر الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الأزهري، وهو https:www.azhar.egsplash.html.

- ثم يختار المرحلة الثانوية وكتابة الصف الثانوي الأزهري لعام 2021، لمعرفة نتيجة الترم الأول.

تابع أيضاً:


رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الأول 2021 (dostor.org)  

والجدير بالذكر، أعلن الأزهر، خلال القترة الماضية، عن انتهاء تصحيح أوراق الطلاب بالصف الثانوي الثانوي الأزهري، ويستطيع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات السابقة من خلال الدخول على رابط بوابة الأزهر الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الأزهري 2021، السالف ذكره في التقرير السابق.


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