«حيلة جديدة».. هل يمنع غسول الفم الإصابة بكورونا؟

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن هناك أنواعا من غسول الفم اليومي يمكنها تعطيل فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ومنعه من التكاثر في الأنسجة البشرية.وأوضحت الدراسة الصادرة عن كلية «رودجرز» لطب الأسنان في ولاية نيوجيرسي، أن غسول الفم الذي يحتوي على مادة الـ«بيروكسيد الهيدروجين» و«كلورهيكسيدين» يمنع فيروس كورونا في غضون ثوانٍ بعد تخفيفه إلى تركيزات من أجل الاستخدام الفعلي.وقال دانيال فاين كبير مؤلفي الدراسة ورئيس قسم بيولوجيا الفم: "تسبب كل من بوفيدون اليود والبيروكسال في موت خلايا الجلد بشكل كبير في دراساتنا، بينما كان لكل من الكلورهيكسيدين الحد الأدنى من قتل خلايا الجلد بتركيزات تحاكي ما يمكن العثور عليه في الاستخدام اليومي".وحذر فاين من الاعتماد على تلك النتائج النظرية لاستخدام غسول الفم لمنع انتشار عدوى كورونا، قبل التأكد من نتائج التجارب السريرية لها.وأضاف: "سيكون الهدف النهائي هو تحديد ما إذا كانت المضمضة مرتين أو ثلاث مرات يوميًا بعامل مطهر ذي نشاط مضاد للفيروسات من شأنه أن يقلل من القدرة على نقل المرض، لكن هذا يحتاج إلى التحقيق في وضع العالم الحقيقي".وأظهرت أبحاث سابقة أن أنواعًا مختلفة من غسول الفم المطهر يمكن أن يعطل فيروس كورونا المستجد ويمنع انتقاله مؤقتًا، لكن هذه كانت واحدة من الدراسات الأولى التي فحصت تركيزات التخفيف المطهر ووقت التلامس وخصائص قتل خلايا الجلد في الفم.وأجرى الدراسة فريق من علماء طب الأسنان وعلماء الفيروسات في معهد أبحاث الصحة العامة، باستخدام تركيزات غسول الفم والوقت الذي يستغرقه الاتصال بالأنسجة لتكرار الظروف الموجودة في الفم.من جانبها، أضافت إيلين هوسكين المؤلفة المشاركة في الدراسة وأستاذة مساعدة في كلية «روتجرز»: "كأطباء أسنان أردنا معرفة ما إذا كان هناك شيء قد يقلل من الحمل الفيروسي، خاصةً أن كوفيد-19 يدخل بشكل أساسي من خلال تجويف الفم والأنف، فيجب تضمين علماء الأحياء الفموية في هذه الدراسات لأن لديهم فهمًا عميقًا لأمراض الفم المعدية".