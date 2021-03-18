4 دول تدعو السياسيين الأفغان لبحث وقف فوري لإطلاق النار

نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بيان مشترك القول إن مسئولين من روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان دعوا المشاركين في محادثات السلام الأفغانية في موسكو، اليوم الخميس، لبحث وقف فوري لإطلاق النار.وتهدف المحادثات، التي يشارك فيها مسئولون سياسيون أفغان وممثلون عن الحكومة ووفد من حركة طالبان، إلى دفع المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تعثرت في الآونة الأخيرة بسبب اتهامات الحكومة للمقاتلين بعدم بذل جهد يُذكر لوقف العنف.