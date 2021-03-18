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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 دول تدعو السياسيين الأفغان لبحث وقف فوري لإطلاق النار

الخميس 18/مارس/2021 - 05:30 م
وقف فوري لإطلاق
وقف فوري لإطلاق النار
وكالات
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نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بيان مشترك القول إن مسئولين من روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان دعوا المشاركين في محادثات السلام الأفغانية في موسكو، اليوم الخميس، لبحث وقف فوري لإطلاق النار.

وتهدف المحادثات، التي يشارك فيها مسئولون سياسيون أفغان وممثلون عن الحكومة ووفد من حركة طالبان، إلى دفع المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تعثرت في الآونة الأخيرة بسبب اتهامات الحكومة للمقاتلين بعدم بذل جهد يُذكر لوقف العنف.

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