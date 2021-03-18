كيف واجهت مبادرة «التمويل العقاري» الإيجارات المرتفعة؟

أطلق البنك المركزي مؤخرًا، برنامجًا جديدًا للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة لا تتعدى 3 بالمئة.حملت المبادرة إسم "مبادرة التمويل العقاري"، واشترطت أن تكون الوحدات مسجلة وليست عليها أي مخالفات، وكاملة التشطيب وجاهزة للمعيشة، حتى تكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل، بهدف توفير شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل، وإحداث انتعاشة للقطاع العقاري الذي يعاني ضعف في القوة الشرائية منذ بداية عام 2019.كما راعت المبادرة أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول دخل المواطن، وفقًا لتوجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين.لذا تواصلت "الدستور" مع أحد أصحاب الشقق المفروشة في منطقة فيصل، والذي اعتاد دومًا على استخدام عقاراته الخاصة في الإيجار وليس التمليك فقط، كونه يعرف جيدًا أن مكسب الأيجار متوفر طوال الوقت.بدأ الحاج عبد الفتاح، الرجل الخمسيني، حديثه مع "الدستور"، مشيرًا إلى قراره الذي سينفذه في إلغاء فكرة الإيجار نهائيًا، بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والبنك المركزي، معلقًا: "كنت بعتمد بشكل كامل على إيجارات الشقق، وكنت مضطر أرفع السعر زي بقية المقاولين".قال أيضًا: "بدأت بالفعل في الإعلان عن بيع الشقق التي أمتلكها منذ أيام قليلة، وحين يطلب من أحد إيجار شقة ما، أرفض طلبه على الفور، وفي حالة توفير شقة للإيجار سأعمل على تقليل السعر لأدنى قدر ممكن حتى أراعي ظروف المواطنين".وكان رأي أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي حول هذه المبادزرة، بأنها فرصة عظيمة لتوفير اهتمام حقيقي من قبل الحكومة المصرية لدعم طبقات محدودي ومتوسطي الدخل في إتاحة الفرصة المتوفرة لهم، والحصول علي سكن ملائم وجيد.كما أكد الخبير الاقتصادي، أن المبادرة تعمل على مواجهة فكرة الإيجارات المرتفعة التي تزيد من العبء المالي على الأسر المصرية غير القادرة على توفير الإيجارات في ظل محدودية دخولهم.