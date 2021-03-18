رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف واجهت مبادرة «التمويل العقاري» الإيجارات المرتفعة؟

الخميس 18/مارس/2021 - 05:13 م
التمويل العقاري
التمويل العقاري
هاني سميح
طباعة
أطلق البنك المركزي مؤخرًا، برنامجًا جديدًا للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة لا تتعدى 3 بالمئة.

حملت المبادرة إسم "مبادرة التمويل العقاري"، واشترطت أن تكون الوحدات مسجلة وليست عليها أي مخالفات، وكاملة التشطيب وجاهزة للمعيشة، حتى تكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل، بهدف توفير شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل، وإحداث انتعاشة للقطاع العقاري الذي يعاني ضعف في القوة الشرائية منذ بداية عام 2019.

كما راعت المبادرة أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول دخل المواطن، وفقًا لتوجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين.

لذا تواصلت "الدستور" مع أحد أصحاب الشقق المفروشة في منطقة فيصل، والذي اعتاد دومًا على استخدام عقاراته الخاصة في الإيجار وليس التمليك فقط، كونه يعرف جيدًا أن مكسب الأيجار متوفر طوال الوقت.

بدأ الحاج عبد الفتاح، الرجل الخمسيني، حديثه مع "الدستور"، مشيرًا إلى قراره الذي سينفذه في إلغاء فكرة الإيجار نهائيًا، بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والبنك المركزي، معلقًا: "كنت بعتمد بشكل كامل على إيجارات الشقق، وكنت مضطر أرفع السعر زي بقية المقاولين".

قال أيضًا: "بدأت بالفعل في الإعلان عن بيع الشقق التي أمتلكها منذ أيام قليلة، وحين يطلب من أحد إيجار شقة ما، أرفض طلبه على الفور، وفي حالة توفير شقة للإيجار سأعمل على تقليل السعر لأدنى قدر ممكن حتى أراعي ظروف المواطنين".

وكان رأي أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي حول هذه المبادزرة، بأنها فرصة عظيمة لتوفير اهتمام حقيقي من قبل الحكومة المصرية لدعم طبقات محدودي ومتوسطي الدخل في إتاحة الفرصة المتوفرة لهم، والحصول علي سكن ملائم وجيد.

كما أكد الخبير الاقتصادي، أن المبادرة تعمل على مواجهة فكرة الإيجارات المرتفعة التي تزيد من العبء المالي على الأسر المصرية غير القادرة على توفير الإيجارات في ظل محدودية دخولهم.

موضوعات متعلقة

نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهرى 2021

حقيقة بدء موجة جديدة لكورونا في الصعيد.. أطباء يوضحون

كارتيرون: لا أفكر فى الأموال.. وهذا سبب رحيلي عن الزمالك

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021


الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير جهاز تنمية المشروعات السابق بالمحافظة

image description

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

الاتحاد الأفريقي يدعو لاحتواء تداعيات تغير المناخ والحد من الكوارث الطبيعية

هيئة بريطانية: لا توجد أدلة على تسبب لقاحات كورونا فى تجلط الدم

«حيلة جديدة».. هل يمنع غسول الفم الإصابة بكورونا؟

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تستكمل ورشة الإعداد والتأهيل لشغل المناصب القيادية

«قصور الثقافة» تواصل الاحتفال بعيد الأم بالغربية

أمسيات شعرية ومناقشات كتب بثقافة الأقصر

عروض فنية بالمسرح المتنقل في عيد بني سويف القومي