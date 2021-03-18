السيطرة على حريق بشركة العامرية للبترول بالإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، الخميس، في السيطرة على حريق اندلع إثر ثقب في المواسير الموصلة للصهاريج وتنكات التقطير داخل شركة العامرية للبترول.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية، العميد محمد الحلو، يفيد ورود بلاغًا حول نشوب حريق داخل إحدى شركات البترول، غربي الإسكندرية.على الفور، انتقلت قيادات المديرية إلى مكان الحريق رفقة قوات من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، تبين من الفحص والمعاينة الاولية نشوب الحريق في إحدى المواسير الموصلة للصهاريج.تمت السيطرة على الحريق بإخماد النيران، وجارٍ تبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى باقي الشركة، وتحرر محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.