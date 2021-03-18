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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق بشركة العامرية للبترول بالإسكندرية

الخميس 18/مارس/2021 - 05:56 م
حريق بشركة العامرية
حريق بشركة العامرية للبترول بالإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، الخميس، في السيطرة على حريق اندلع إثر ثقب في المواسير الموصلة للصهاريج وتنكات التقطير داخل شركة العامرية للبترول.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية، العميد محمد الحلو، يفيد ورود بلاغًا حول نشوب حريق داخل إحدى شركات البترول، غربي الإسكندرية.

على الفور، انتقلت قيادات المديرية إلى مكان الحريق رفقة قوات من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، تبين من الفحص والمعاينة الاولية نشوب الحريق في إحدى المواسير الموصلة للصهاريج.

تمت السيطرة على الحريق بإخماد النيران، وجارٍ تبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى باقي الشركة، وتحرر محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.
السيطرة على حريق بشركة العامرية للبترول بالإسكندرية
السيطرة على حريق بشركة العامرية للبترول بالإسكندرية
السيطرة على حريق بشركة العامرية للبترول بالإسكندرية
السيطرة على حريق بشركة العامرية للبترول بالإسكندرية

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