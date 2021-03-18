خالد تاج الدين يطرح «mother دكر» احتفالا بعيد الأم

طرح الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين أغنيته الجديدة "mother دكر"، الذى صورها بطريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع وليد شراقى، وماستر خالد عز، وأخرج الكليب أيمن نور.وقدم الشاعر الغنائى ومطرب الراب خالد تاج الدين هذه الأغنية كنوع من التكريم لكل الأمهات بالتزامن مع احتفالات عيد الأم.من جانبه علق الشاعر خالد تاج الدين على الأغنية، حيث قال إنه قرر تقديم فكرة جديدة ومختلفة يكرم من خلالها كل الأمهات، ويساعد الشباب الراغبين فى ذلك من مشاركته الاحتفال، حيث أوضح أنه كتب عبر صفحته الخاصة على فيسبوك بوست، يطالب فيه الجميع الراغب فى الاحتفال بعيد الأم أن يرسل له صورة مع والدته كى ينشرها معه فى الكليب، مشيرا إلى أنه فوجئ بكم الصور التى وصلت له، واختار منها 400 صورة فقط وفقا لمدة الكليب.وأضاف تاج الدين، أنه استعان فى الكليب بصور لأشهر أمهات السينما المصرية مثل كريمة مختار وسعاد نصر وأنعام سالوسة والراحلة أحلام الجريتلى.واختتم مطرب الراب خالد تاج الدين، أنه أراد أن يقدم فكرة جديدة ومختلفة يُكرم من خلالها جميع الأمهات، بل يقدم فرصة ولو بسيطة للشباب فى تقديم مفاجأة لأمهاتهم وتكريمهن من خلال نشر صورهن فى كليب سيتم عرضه على عدد كبير من الفضائيات وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.