الرعاية الصحية: تجهيزات «طابا المركزي» بلغت 26 مليون جنيه

كشفت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن التجهيزات العالمية لمستشفى طابا المركزي المقرر افتتاحها اليوم ضمن عدد من المنشآت الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالذكرى 32 لعودة طابا إلى الأراضي.وأوضحت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المستشفى أقيمت على مساحة 3،356 آلاف متر مربع، منها 1100 متر مربع مساحة المباني، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 4 غرف استقبال وطوارئ 5 عيادات خارجية، 12 أسرة مرضى، غرف عمليات، بنك للدم، غرف المعامل والإشعات، 3 غرف نفايات طبقًا لأكواد ومعايير الجودة، صيدلية، سكن للأطباء والتمريض، ومركز للتدريب، مشيرة إلى أن تكلفة تطوير المستشفى بلغت 26 مليون جنيه.وأضافت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، شمول الخدمات العلاجية بمستشفى طابا المركزي مختلف التخصصات الطبية، ومنها (باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أمراض جلدية، أنف وأذن وحنجرة، جراحة الفم والأسنان، استقبال وطوارئ، رعايات مركزة، تنظيم الأسرة، أمراض القلب)، بما يسهم في توفير الرعاية الصحية المتكاملة وأفضل الخدمات الطبية لأهالي جنوب سيناء.ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي إن مستشفى طابا المركزي صرح طبي عظيم تم تجهيزه وفقًا لأحدث المعايير العالمية للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وتقديم أفضل خدمة طبية لأهالي جنوب سيناء، ويسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من أبناء المحافظة، وكذلك لتقديم الخدمات الصحية إلى المترددين على المستشفى من السائحين من مختلف الجنسيات.وأشار السبكي إلى أن محافظة جنوب سيناء هي أحد أهم مقاصد السياحة العلاجية في مصر بما تمتلكه من مقومات هائلة للسياحة، ولفت إلى أنه من المقرر الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل لما تمتلكه مستشفيات هيئة الرعاية الصحية مستقبلًا من بنية تحتية وتجهيزات طبية على أعلى مستوى واستقدام الوافدين للعلاج بها، والعمل على تنمية السياحة العلاجية بالمحافظة، تحت العلامة التجارية لمستشفيات الهيئة [نرعاك في مصر]، في إطار سعي الهيئة لأن تُصبح ذاتية التمويل، وبما يعود بالنفع على المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد وعلى النهوض بالمنظومة الصحية ككل، وخاصة أن الوضع الصحي العالمي حاليًا يعد نقطة قوة لصالح مصر بعد تماسك نظامها الصحي في ظل وجود أزمة كوفيد 19 بما يسهم في استقطاب السائحين من كل بلدان العالم بغرض العلاج بسلامة وأمان.ومن جانبه، أعرب اللواء خالد فودة عن بالغ سعادته لافتتاح مستشفى طابا المركزي اليوم، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية وتنشيط حركة السياحة العلاجية على أرض محافظة جنوب سيناء، كما أثنى على كافة المجهودات المبذولة لسرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد واستمرار العمل به ليشمل كافة محافظات جمهورية مصر العربية، والذي يعد أكبر ضمانة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.وقال المحافظ إن الوحدة الوطنية والنسيج الواحد لجموع الشعب المصري بمختلف فئاته ومعتقداته سببًا رئيسيًا في تحقيق التنمية وتقدم ورخاء المجتمع، لافتًا إلى أن هذه الروح الطيبة تظهر جليًا في جميع أعيادنا ومناسباتنا المختلفة.وقدم كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل التهنئة لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية والتحية لكل من خاض معركة الدبلوماسية المصرية لعودة طابا إلى أحضان الوطن، مهنئين جموع الشعب المصري عامة ومواطني جنوب سيناء خاصة في هذه الذكرى التاريخية الخالدة، ومقدمين التحية لجميع شهداء الوطن والتحية لكل أم قدمت للوطن أغلى ما تملك داعيين الله أن يحفظ مصر وشعبها وأن تظل راية مصر دائمًا عالية خفاقة.يشار إلى أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هي (جنوب سيناء، الإسماعيلية، الأقصر) والتي انطلقت بهما يوم 16 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (أسوان والسويس) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.يذكر أن الدكتور أحمد السبكي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، شاركوا في افتتاح مستشفى طابا المركزي وعدد من المنشآت الصحية الأخرى المقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في جنوب سيناء، ومن المقرر خلالها تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والأقسام الداخلية وغرف الإشعات والمعامل، والعيادات الخارجية، وكذلك غرف العمليات المختلفة بمستشفى طابا المركزي.