مسئول: العراق يخطط لإنتاج 10 جيجاواط من مشاريع الطاقة الشمسية

جدد العراق اليوم الخميس، الالتزام بمعايير ومحددات حماية البيئة المحلية والعالمية، والعمل على تنمية وزيادة الإنتاج من الطاقة النظيفة.وقال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار خلال مشاركته الافتراضية في مؤتمر برلين للمناخ عبر المنصة الإلكترونية "إن خطط الحكومة العراقية تهدف إلى الانتقال تدريجيًا إلى استخدام الوقود النظيف ومنها الغاز والطاقة الشمسية والرياح وغيرها من خلال زيادة مساحة العمل والإنتاج والاستثمار في هذه القطاعات المهمة".وأضاف أن العراق يعمل على تقليل نسبة استخدام الوقود الهايدرو كربوني والمحروقات، حفاظًا على البيئة المحلية، وأن خطط الحكومة العراقية تهدف الوصول إلى إنتاج 10 جيجاواط من مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية، فضلًا عن إيقاف حرق الغاز المصاحب للعمليات النفطية بفضل التعاقدات الأخيرة مع الشركات العالمية الرصينة لاستثمار الغاز في محافظات البصرة وميسان وذي قار.وعبر وزير النفط العراقي عن الأمل في التوصل خلال الفترة القليلة المقبلة إلى اتفاقيات وإبرام عقود مع شركات عالمية لاستثمار الغاز الحر في محافظات الأنبار وديالي.وقال إن وزارة النفط تعمل على تعزيز العلاقة مع منظمات ومراكز ومعاهد الطاقة في العالم، والعمل على توفير البيئة الآمنة لعمل الشركات العالمية وزيادة الفرص الاستثمارية.