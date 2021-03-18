سوزان نجم الدين تنعي الراحلة ميادة بسيليس

نعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين الراحلة ميادة بسيليس، والتي وافتها المنية موخرًا.وكتبت سوزان عبر حسابها بموقع تويتر للتغريدات قائلة: "‏ذهبتِ إلى سماءٍ تستوعب صوتك الملائكي فنامي قريرة العين أيتها الحبيبة، فسيبقى صدى صوتك يسكننا في أحزاننا وأفراحنا ليكون دائمًا كما كان رفيق الدرب وبلسم الروح. عزائي للغالي الموسيقار الكبير سمير كويفاتي وألهمه وألهمنا الصبر والسلوان".