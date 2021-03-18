رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الأول 2021

نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية









وسيطرت موجة من الإجهاد النفسي والقلق بين التلاميذ حتى الآن صدور إشعار علني نتائجهم اليوم للدراسة العلمية بشكل خاصً أن البلد تتجاوز بحالة حرجة جائحة فيروس Covid 19 المستجد الذي تشعب وتوسع بشكل ملحوظ في كل مناطق الدولة، لذا قررنا اليوم بإبداء إليكم أجدد المستجدات التي أصدرتها الوزارة اليوم بشأن نتائج الشهادة الإعدادية، فإتخذت البلد قليل من الأفعال الإحترازية في مواجهة ذلك الفيروس لمجابهة ومجابهة ومحاولة إجتياز تلك الفترة والمصيبة خلال الفترة الجارية.نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول نهضت وزارة التربية والتعليم بالنشر والترويج عن نتائج الشهادتين الإبتدائية والإعدادية من خلال الموقع المعترف به رسميا لنتائج التلاميذ، وقد كانت الوزارة قد وقفت على قدميها بإلغاء فحوص الكفاءة الكلاسيكية الترم الاول، جراء إنتشار فيروس Covid 19 المستجد خلال الفترة الفائتة، ويمكن له حالا كل التلاميذ الحصول علي النتائج المختصة بهم بالأسلوب والكيفية التي أوضحناها لكم عبر ذاك الموضوع.