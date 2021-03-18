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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الأول 2021

الخميس 18/مارس/2021 - 06:15 م
نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية
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يبحث الطلاب في الوقت الراهن عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الأول 2021، وذلك بعد ما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج الفترة الإعدادية لكل محافظات جمهورية مصر العربية، وجميع المحافظات مستهلً من اليوم.

وتوفر الدستور لقراءها رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الأول 2021

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الأول 2021


وتزايدت نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية طلبات البحث من طلبة الفترة الإبتدائية والمرحلة الإعدادية خاصة مع نشر وترويج الوزارة عن النتائج من خلال الموقع المعترف به رسميا المختص بها من هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الأول 2021


وقد أُعلنت نتيجة الصف الثالث الإعدادي عن طريق الموقع الأساسي والموثق والرسمي المخصص في وزارة التربية والتعليم، إلا أن سوف يتم تخزين النتائج فيما يتعلق للمحافظات بشكل متدرجً لتخفيف العناء علي الموقع إعتبارًا للضغط الهائل وعدم إستطاع الطلاب من الدخول جراء الزياراة الغزيرة علي الموقع.

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موعد ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي (dostor.org)

وسيطرت موجة من الإجهاد النفسي والقلق بين التلاميذ حتى الآن صدور إشعار علني نتائجهم اليوم للدراسة العلمية بشكل خاصً أن البلد تتجاوز بحالة حرجة جائحة فيروس Covid 19 المستجد الذي تشعب وتوسع بشكل ملحوظ في كل مناطق الدولة، لذا قررنا اليوم بإبداء إليكم أجدد المستجدات التي أصدرتها الوزارة اليوم بشأن نتائج الشهادة الإعدادية، فإتخذت البلد قليل من الأفعال الإحترازية في مواجهة ذلك الفيروس لمجابهة ومجابهة ومحاولة إجتياز تلك الفترة والمصيبة خلال الفترة الجارية.

نتائج الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية


نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الاول نهضت وزارة التربية والتعليم بالنشر والترويج عن نتائج الشهادتين الإبتدائية والإعدادية من خلال الموقع المعترف به رسميا لنتائج التلاميذ، وقد كانت الوزارة قد وقفت على قدميها بإلغاء فحوص الكفاءة الكلاسيكية الترم الاول، جراء إنتشار فيروس Covid 19 المستجد خلال الفترة الفائتة، ويمكن له حالا كل التلاميذ الحصول علي النتائج المختصة بهم بالأسلوب والكيفية التي أوضحناها لكم عبر ذاك الموضوع.


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