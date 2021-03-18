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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

هيئة الكتاب تصدر «موسوعة مصر القديمة» في معرض القاهرة

الخميس 18/مارس/2021 - 05:05 م
معرض القاهرة
معرض القاهرة
آلاء حسن
طباعة
اتفقت اللجنة الثقافية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ52، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 30 يونيو وتستمر حتى 15 يوليو 2021، بأرض المعارض بالتجمع الخامس، على طباعة "موسوعة مصر القديمة" لسليم حسن، وبيعها في المعرض في صندوق واحد بسعر مدعم.

وكانت اللجنة قد اجتمعت أول أمس الثلاثاء، بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على مفوضا عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وقررت اللجنة أن تأتي هذه الدورة تحت شعار "هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل"، ووقع اختيار اللجنة على الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض هذا العام.

ولأول مرة؛ تقرر اللجنة اختيار شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل ووقع اختيارها على على الكاتب عبد التواب يوسف، كما رأت اللجنة استمرار الاحتفاء بمئوية الكاتب والمترجم ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبد الصبور من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض، بالإضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهم ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالكاتبين الكبيرين.

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