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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 158 مقبرة مخالفة على مساحة 800 م٢ بالبحيرة (صور)

الخميس 18/مارس/2021 - 05:00 م
إزالة 158 مقبرة مخالفة
إزالة 158 مقبرة مخالفة
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي والزراعية التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة اللواء وحيد الحضرى عن إزالة ١٥٨ مقبره مخالفة بدون ترخيص على مساحة ٨٠٠ م٢ بقرية جزيرة نكلا.

شدد اللواء وحيد الحضري، رئيس المركز على استمرار هذه الحملات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين موكدًا أن إزالة الأعمال المخالفة تتم من خلال اللجنة المشكلة من القسم الهندسى والتعديات بالوحدة المحلية.

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