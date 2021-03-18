نيفين القباج تشهد قصص نجاح التعليم المجتمعي

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعدد من المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، وشركاء النجاح، خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة مصر الخير لدعم مدارس التعليم المجتمعي والمنح الدراسية بمبلغ 90 مليون جنيه، عرض قصص نجاح لقطاع التعليم المجتمعى بمؤسسة مصر الخير.وتحدت الطالبة فرحة سالم خير كل الظروف والصعوبات وأصرت على التعليم رغم وصولها إلى سن الـ 14، حيث قالت ابنة قرية الفارسية بمركز إسنا بالصف الثالث الابتدائي، ويعمل والدها صيادًا، إن لديها 7 أشقاء وفكرة التعليم كانت مستحيلة في ظل هذه الظروف، لكن كانت لديها رغبة قوية في التعليم ووالدها كان يرفض وزادت هذه الرغبة أثناء ذهابها وإيابها من عملها كصيادة سمك وأقرانها الذين يرتادون المدارس في هذا الوقت كانوا صوب عينيها.حرمت «فرحة» من التعليم ولم تلتحق بالدراسة بسبب ظروفها الأسرية وحالتها المادية التي أعاقت أن تتعلم حيث أنها تعمل في صيد السمك مع والدها لمواجهة أعباء الحياة التي لا ترحم صغيرا ولا كبيرا، لكنها أصرت على استكمال تعليمها رغم محاولات الإحباط من الظروف المحيطة واشترط عليها والدها الذهاب معه للصيد فجرا قبل المدرسة دون أي مصاريف تذكر، إلا أنها تغلبت عليها والتحقت بمدرسة الفارسية المجتمعية وخاضت امتحانات عدة واجتازتها بنجاح والآن تسعى لتحقيق حلمها الأكبر كمحامية.أما التلميذة «عيدة» العاشقة للتعليم، نشأت بقرية صغيرة في مستوى معيشى منخفض جدا، وعانت كثيرًا للالتحاق بالمدرسة لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل وذات يوم كان هناك العديد من الأحاديث حول مدرسة ستقام بالقرب من منزلها المتواضع بقرية حاجر المساوية، وسارعت إلى الميسرات وطلبت منهم مقابلة والدها وإقناعه بالمدرسة والتحقت بالمدرسة وهي في سن السابعة من عمرها، حيث أن أقرب مدرسة من منزلها على بعد 3 كيلومترات فكانت مدرسة أبو حسن المجتمعية الملجأ الوحيد لها، إلا أن الظروف الصعبة التي تعاني منها الأسرة جعلتها غير منتظمة الحضور في الصف الأول، وتكريمًا لها تكفلت مؤسسة «مصر الخير» بتعليمها حتى المرحلة الجامعية.أما مسامح جمال عبد العزيز، فهو تلميذ بالصف الثالث الابتدائي من قرية الربيعات مركز ديروط بمحافظة أسيوط، وقال: «أنا مسامح ولازم أكون مسامح ومعنديش اختيار تاني.. أنا كنت شايف نفسي بصورة سيئة جدًا، وده من نظرة الناس ليا أنا متقزم وأطرافي قصيرة جدًا.. اعترف أن شكلي غريب عن باقي الأطفال في سنى».وتابع:«لم أتوقع أن أجد لي مكان داخل مدرسة نظرا لحالتي، وكمان لأن مفيش في قريتنا مدارس.. في يوم جه والدي بخبر تقديم أسمى للمدرسة كان خبر مفاجئ.. أيوه كان فعلًا مفاجئ لأن ماكنتش متوقع أن فيه مدرسة تقبلني بعدما أتميت 12 سنة، تخيلت نفسى كتير في أوقات استهزاء وسخرية من زملائي علي في المدرسة، لكن من بداية دخولي المدرسة وجدت معلماتي وزملائي يقبلوني دايمًا ويشجعوني وبشارك كل زملائي في كل الأنشطة وليا دور مهم زي كل زملائي.. أنا بقوم بقيادة اليوم.. وقيادة العرض أو قيادة التخطيط وبشارك في مجموعات العمل في المدرسة وبمارس هوايتي وللعلم هوايتي هيا لعبة كرة القدم».وواصل: «أنا مسامح بشارك زملائي في الأنشطة داخل المدرسة.. علمتنا مدرستنا مفيش أي اختلاف بين البشر سواء في الشكل أو اللون أو الطول لكن يوجد احترام وتقدير ومشاعر حب مسئوليات وأدوار وواجبات وحقوق لكل إنسان.. عرفتوا ليه مدرستي جنتي وحياتي.. شكرًا معلماتي.. شكرًا زملائي.. شكرًا مصر الخير لكل ما بتقدميه لقريتنا من خير».