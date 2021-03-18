ماكرون: سنغير نهج التعامل مع الأزمة اللبنانية الفترة المقبلة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إنه سيغير نهج التعامل مع الأزمة اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة.كما طالب ماكرون، وفقًا لقناة "العربية"، إيران بالتحلي بالمسئولية ووقف انتهاكاتها النووية، قائلًا: "على إيران التصرف بمسئولية والكف عن انتهاكاتها للاتفاق النووي بما يزيد الوضع سوءًا"، مشددًا على ضرورة وقف إيران أنشطتها الصاروخية البالستية في المنطقة".وما زالت الأزمة اللبنانية وتراشق التصريحات بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، تثير غضب الإدارة الفرنسية، بسبب تعطيل تشكيل الحكومة.