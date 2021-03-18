وزير التعليم يكشف موعد نتيجة أولى وثانية ثانوي
الخميس 18/مارس/2021 - 04:59 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة نتائج الترم الأول لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ للصفين الأول والثاني الثانوي يوم ٢٢ مارس.
وأعلنت الوزارة خطوات حصول الطلاب على النتيجة وهى كالتالي:
أولًا: الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021.
https:moe.gov.eg
ثانيًا: اختيار الصف الثانوي التابع له.
ثالثا: كتابة كود الطالب.
رابعًا: كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.
خامسا: اختيار أيقونة عرض النتيجة.
وأكدت الوزارة، أنه سيتم ارسال تفاصيل النتيجة على أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب.
وأعلنت الوزارة خطوات حصول الطلاب على النتيجة وهى كالتالي:
أولًا: الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021.
https:moe.gov.eg
ثانيًا: اختيار الصف الثانوي التابع له.
ثالثا: كتابة كود الطالب.
رابعًا: كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.
خامسا: اختيار أيقونة عرض النتيجة.
وأكدت الوزارة، أنه سيتم ارسال تفاصيل النتيجة على أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب.