وزير التعليم يكشف موعد نتيجة أولى وثانية ثانوي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة نتائج الترم الأول لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ للصفين الأول والثاني الثانوي يوم ٢٢ مارس.وأعلنت الوزارة خطوات حصول الطلاب على النتيجة وهى كالتالي:أولًا: الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021.https:moe.gov.egثانيًا: اختيار الصف الثانوي التابع له.ثالثا: كتابة كود الطالب.رابعًا: كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.خامسا: اختيار أيقونة عرض النتيجة.وأكدت الوزارة، أنه سيتم ارسال تفاصيل النتيجة على أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب.