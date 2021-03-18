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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ننشر التقرير الطبي الخاص بإصابة فتاة بـ«غرغرينا» أثناء عملية حقن «شفايف»

الخميس 18/مارس/2021 - 08:29 م
بإصابة فتاة بـ«غرغرينا»
بإصابة فتاة بـ«غرغرينا»
حسام التمساح
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حصلت «الدستور» على التقرير الطبي الخاص بإصابة فتاة أثناء إجراء عملية تجميل لها، حيث أصيبت بـ«غرغرينا».

تفاصيل الواقعة كشفها بلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد من المجني عليها، بمحضر أحوال رقم ١٥ رقم البلاغ ٦٤٦ الشيخ زايد، وتبين أن المجنى عليها «آية محمد عبد النبي» تتهم الدكتورة إيمان محمد صالح بالتسبب في إصابتها بـ«غرغرينا» في الفم بمساحة 3 سم، وقدمت تقريرا طبيا من مستشفي زايد التخصصي وطلبت إثبات الحالة.

وقالت المجني عليها: «توجهت لعيادة الدكتورة إيمان محمد صالح بالشيخ زايد لحقن شفايفي وبعد الحقن ظهر ورم وغرغرينا، فتوجهت لها مرة أخرى، وردت عليا الموضوع عادي وقامت بحقني مرة آخرى، وبالاستعلام عنها تبين أنها طبيبة أسنان وليست تخصص تجميل».

وكشفت المجني عليها أن الواقعة كانت منذ أسبوع بعيادة الدكتورة.
ننشر التقرير الطبي الخاص بإصابة فتاة بـ«غرغرينا» أثناء عملية حقن «شفايف»
ننشر التقرير الطبي الخاص بإصابة فتاة بـ«غرغرينا» أثناء عملية حقن «شفايف»

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