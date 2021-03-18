«التعليم» تطلق فعاليات مسابقة التحدث بـ«الفصحى» والخطابة والإلقاء الشعري

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو لعام 20202021، بالفيديو كونفرانس بديوان عام الوزارة، في عامها 23 على مستوى الوطن العربي ويتم تنظيمها بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الثقافة) تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.وأوضحت الدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام، أن المسابقة تهدف إلى رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها الأربع: "الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة"، فضًلا عن المساعدة في إحياء فن الخطابة المرتجلة التي تبني الشخصية الفعّـالة، ورفع مستوى الطلاب في الإلقاء الشعري المعبر؛ الذي يؤدي إلى ارتقاء الأسلوب والنطق السليم وتمثيل المعاني والتذوق اللغوي والأدبي، وتنشيط مهارة التحدث بالفصحى فيما يريد الطالب التعبير عنه والتحاور فيه، مؤكدة على أن معايير تقييم الطلاب المتسابقين تتمثل في ثلاثة مجالات هي؛ التحدث باللغة العربية الفصحى، والخطابة، والإلقاء الشعري، وذلك بالإضافة إلى اختبار تحريري موضوعي للوصول إلى أعلى مستوى من التواصل اللغوي الفعال والمؤثر.ومن جانبها، قالت الدكتورة هناء قاسم حسانين مدير عام تنمية مادة اللغة العربية، إن من أهداف هذه المسابقة هو تحقيق التواصل بين أبناء العروبة والربط بينهم والتعاون من خلال اللغة الأم "اللغة العربية" تلك اللغة التي تعتبر مفتاح الفكر والإبداع والابتكار لدى المتعلمين، مؤكدة أن المسابقة هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة نظرًا للظروف التي يمر بها العالم، إلا أن قيادات الوزارة سهلت كل السبل لإجراء المسابقة عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس بين الدول مما يؤكد على اهتمام الدكتور طارق شوقي وزير التعليم بتفعيل الأنشطة الطلابية، مضيفة بأن تكريم الطلاب الفائزين سوف يتم أيضًا عبر شبكة الفيديو كونفرانس يوم الخميس الموافق 142021.ومن جانبه، لفت خالد عبد المجيد السبكي منسق عام المسابقة، إلى أن أهم ما يميز المسابقة هو تقوية الروابط العربية بين الطلاب، مؤكدًا مشاركة طلاب من مدارس مصر في المسابقة تم تصعيدهم على مستوى الإدارة التعليمية ثم المديريات التعليمية بمختلف المحافظات لتحديد 10 فائزين في كل مرحلة "إعدادية - ثانوية"، من التعليم العام وذوى الهمم بعد اجتياز الامتحان، مضيفًا أن الدول المشاركة في المسابقة هذا العام هي: (مصر، والأردن، والكويت، وسلطنة عمان، والمغرب، وقطر، واليمن، والسودان، والعراق، والإمارات).