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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حزب «المصريين» يُكرم الأمهات المثاليات بالمنصورة (صور)

الخميس 18/مارس/2021 - 04:56 م
المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا،
محمد الشريف
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كرم المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية، تزامنًا مع افتتاح مقر الأمانة العامة للحزب بمحافظة الدقهلية بمدينة المنصورة.

بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم ثم كلمة المهندس عمرو منصور، أمين عام حزب "المصريين" بمحافظة الدقهلية، أعرب من خلالها عن بالغ سعادته بتكريم سيدات رائدات مصريات في يوم المرأة؛ لما قدموه من أدوار رائدة وملهمة وتضيحات بأرواح أبناءهم الشهداء من أجل تحية هذا الوطن، موضحًا أن رؤية وأهداف حزب "المصريين" تتمثل في العمل تحت مظلة قانونية واجتماعية وسياسية تسمح بممارسة العمل السياسى والخدمى من أجل مساعدة المواطنين، وتخفيف العبء عن كاهلهم، مع الوضع في الاعتبار الرقي بالشأن المجتمعي، وإعلاء كلمة الوطن ورايته خفاقة.

فيما أشارت الدكتورة جميلة الرفاعي، عضو الهيئة العليا بالحزب، خلال كلمتها إلى مدى تكريم الأم من الأديان السماوية، وما في حفل اليوم من رسالة شكر إلى الأم، فالمرأة شريك أساسي في بناء الوطن، سواء كانت أمًا أو زوجة أو ابنة.

وأثنى اللواء حسام بدر الدين، نائب رئيس حزب "المصريين"، على دور المرأة من خلال كلمته، موضحًا أن المرأة أول وطن وأول معلم، وتعد مثالًا للرحمة والعطاء، وقوة الإرادة والإصرار، ولم تقصر يومًا تجاه مجتمعها ووطنها، فأجبرتنا بقوتها وتحملها إلى إعطائها التقدير المستحق الذى يليق بها، فالمرأة هى خط الدفاع الأخير، التى حملت ضمير الوطن على عاتقها، وقدمت الشهداء من أعزائها بصبر واحتساب، وحافظت على هوية الوطن، بإصرار لا يلين، وعزم يليق بمن خلدها التاريخ.

وأشادت الدكتورة داليا رضا، دكتورة التخطيط الاستراتيجي، بما قدمته القيادة السياسية من مكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، مؤكدًة أن لدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة إلى الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة، مشيرًة إلى أن المرأة المصرية ضربت أروع الأمثلة فى شجاعتها وقدرتها على التحدى والعطاء وقدمت أغلى ما تملك من أفراد أسرتها فداء لهذا الوطن العظيم.

وقالت نبيلة عبد النبي، أمين عام المرأة بمدينة المنصورة، إن المرأة المصرية لبت نداء الوطن منذ عصور وأثبتت وطنيتها وإخلاصها وإيجابيتها في أبهى صورها، فلا يزال كفاح المرأة المصرية ونجاحها ومثابرتها ووقوفها بجانب الوطن وتشريفها لمصر في الداخل والخارج، نبراسًا ينحني له الجميع احترامًا وتقديًرا لماضيها، وعظمة حاضرها.

فيما أهدى الاعلامى أحمد جاد، أمين عام مساعد إعلام حزب "المصريين" بالمنصورة خلال كلمته باقة من الورود إلى كل سيدات مصر، وذلك تقديرًا وعرفانًا لهن بكل ما بذلوه من تضحيات فداءًا لرفعة هذا الوطن.

وفي ختام الحفل الغنائي الشعري تم تكريم 53 سيدة من أمهات الدقهلية الفضليات اللاتي ضحين بكل غالي ونفيس فدءًا لهذا الوطن، وذلك انطلاقًا من إيمان وتقدير حزب "المصريين" بأهمية دعم وتنمية المرأة لاستمرارية المشاركة بفعالية في المجتمع المصري، وعملية صنع القرار والتمتع بحقوقها، وتقديرًا لما تقدمه من عطاء وفداء وتضحية.

وحضر الاحتفال كلًا من المهندس سليم الديب، مساعد رئيس الحزب، ومحمد مجدي أمين إعلام "المصريين"، ومحمد سعيد، أمين مساعد إعلام "المصريين"، وعدد من قيادات أمانة حزب "المصريين" بالدقهلية.
حزب «المصريين» يُكرم الأمهات المثاليات بالمنصورة (صور)
حزب «المصريين» يُكرم الأمهات المثاليات بالمنصورة (صور)
حزب «المصريين» يُكرم الأمهات المثاليات بالمنصورة (صور)
حزب «المصريين» يُكرم الأمهات المثاليات بالمنصورة (صور)
حزب «المصريين» يُكرم الأمهات المثاليات بالمنصورة (صور)
حزب «المصريين» يُكرم الأمهات المثاليات بالمنصورة (صور)

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