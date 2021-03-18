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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد إجراء الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021

الخميس 18/مارس/2021 - 06:15 م
للصف الثالث الثانوي
للصف الثالث الثانوي
نعمات مدحت
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 تصدر موعد إجراء الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021، محركات البحث خلال هذه الساعات، عقب الانتهاء من اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده، الدكتور مصطفى مدبولي، مع عدد من الوزراء اليوم الخميس، الموافق 18 مارس الجاري، للإعلان عن خطة وزارة التربية والتعليم عن امتحانات الصف الثالث الثانوي.

لذلك يشغل بال الكثير من الأسر المصرية جميع ما يتعلق بالثانوية العامة، من اختبارات وامتحانات نهاية العام، وتستمر عمليات البحث عبر المنصات الإلكترونية عن كل ما هو جديد يتعلق بالثانوية العامة.

"الدستور" يكشف خلال السطور التالية كافة التعليمات والمواعيد التي تناولها اجتماع مجلس الوزراء فيما يخص الثانوية العامة.

موعد إجراء الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021

كشف مجلس الوزراء المصري، خلال بيان أصدره عن تفاصيل لقائه بوزير بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي جاء فيه إعلان موعد الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي في إطار تجهيزات عقد اختبارات شهادة الثانوية العامة 2020-2021.

من جانبها، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة عقد امتحانات تجريبية للطلاب في مرحلة الثانوية العامة خلال الشهور السابقة لإجراء الامتحانات النهائية، بهدف اختبار نظام الامتحانات، مع ضرورة تجهيز البدائل المختلفة لتمكين كل طالب من دخول الامتحان.

ومن جانبهما، عرض وزيرا التعليم والاتصالات استعداداتهما لعقد الامتحانات، وأكدا أنه سيتم عقد أكثر من امتحان تجريبى، قبل الامتحان النهائي، أولها في أبريل المقبل.


وخلال الاجتماع، الذي ضم عدد من الوزراء، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت ومسئولي الوزارتين والأجهزة المعنية، استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الترتيبات المتعلقة بإجراء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وذلك للاطمئنان على جميع الترتيبات اللوجستية اللازمة لعملية الامتحانات.

استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة

وبعد موعد إجراء الاختبار التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021، أشار مدبولي إلى أن الدولة لن تلو ولا تدخر جهدا من أجل تأمين كافة الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الثانوية العامة على النحو الأمثل الذي يرضى الجميع، وذلك بما يخدم العملية التعليمية وصالح الطلاب، ومستعدون لتوفير كل الإمكانات، مع عدم السماح بحدوث أى خطأ أو تقصير  يعيق عددا من الطلاب عن أداء امتحاناتهم.


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