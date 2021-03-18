برلماني: إنشاء مجمع حكومي في كل قرية يضمن خدمات متكاملة للمواطنين

أشاد النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإقامة مجمع للخدمات الحكومية بكل قرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا أن القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى.وأضاف الجبلاوي في تصريحات له اليوم، أن الدولة تسعى أيضا إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، ضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة مجمع للخدمات الحكومية بكل قرية بها وحدة محلية، على أن يضم كل مجمع مركزا تكنولوجيا، وسجلا مدنيّا، ومكاتب؛ للشهر العقارى، والتموين، والبريد، إلى جانب وحدة محلية ومجلس محلي، ووحدة للتضامن الاجتماعي.وشدد وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان على أن جميع القرى المصرية ستكون متكاملة ونموذجية، تضم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن ولن يحتاج إلى الخروج من قريته لقضاء خدماته كما لن يكون هناك شكوى من قلة أو سوء الخدمات الموجودة بالقرى.وتابع الجبلاوي أن خطة الحكومة لن تتوقف عند هذا الحد بل سيتم الارتقاء بكافة الخدمات الموجودة بالقرى حاليا، لافتا إلى أن جميع هذه الخطط تتم بتوجيهات من الرئيس السيسي وبإشراف من رئيس الحكومة لضمان التنفيذ في أقرب وقت.