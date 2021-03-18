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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البنك الدولى: تفاوت فى استعداد الدول لتقديم لقاحات كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 05:17 م
البنك الدولي
البنك الدولي
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أعلن البنك الدولي عن أن هناك تفاوتا واضحا في استعداد الدول لتقديم لقاحات فيروس (كورونا) المستجد في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي يُقدم فيه البنك 12 مليار دولار للدول النامية من أجل شراء وتوزيع لقاحات "كوفيد-19" والاختبارات ووسائل العلاج وتعزيز أنظمة الصحة والتطعيم من أجل ضمان وصول اللقاحات إلى من يحتاجون إليها.

وأظهر تقرير أصدره البنك الدولي، اليوم الخميس، أن برامج التطعيم الخاصة بالبنك تُقدم إلى أكثر من 40 دولة على المدى القريب، بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار متاحة لبرامج التطعيم.

ويُجري البنك تقييمات لمساعدة الحكومات والمتخصصين في الرعاية الصحية على فهم وإدارة المهمة المعقدة المتمثلة في تطعيم أعداد كبيرة من البالغين في إطار زمني قصير جدًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم نحو تنفيذ أكبر حملة تطعيم في التاريخ، ويعمل خلال تلك الفترة البنك الدولي مع الحكومات ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا والتحالف العالمي للقاحات والتحصين على تقييم استعداد البلدان لنشر لقاحات "كوفيد-19" بأمان في 128 دولة، خاصة البلدان ذات الدخل المتوسط.

وتُشير النتائج إلى أن مستوى الدخل والمؤشرات الاقتصادية الأخرى ترتبط ارتباطًا ضعيفًا باستعداد اللقاح؛ حيث أظهرت النتائج الأولية أن 85% من البلدان التي شاركت في التقييمات قد طورت خطط تطعيم وطنية و68% من تلك الدول لديها تدابير احترازية سارية، بما في ذلك أنظمة للإبلاغ عن ردود الفعل السلبية للقاحات.

وأوضح تقرير البنك أنه على الرغم من أن البلدان لديها فجوات في الاستعداد، إلا أن معظمها قد استعد جيدًا بما يكفي في معظم المجالات الأساسية لبدء حملات التطعيم بمجرد تلقي اللقاحات.

ونوه بأن وجود أنظمة وطنية جيدة لتطعيم الأطفال لا تُعد بمثابة مؤشرًا قويًا على استعداد البلد لتقديم اللقاحات للبالغين، مثل لقاحات "كوفيد 19".

وأكد التقرير أن الوصول العادل والواسع والسريع إلى لقاحات "كوفيد- 19" في جميع الدول، خاصة في البلدان الفقيرة، هو أمر حيوي لإنقاذ الأرواح وتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي؛ فبمجرد احتواء الوباء في جميع البلدان، ستستطيع كل دولة التركيز على اتخاذ خطوات تُسهم في تعافي اقتصاديها من أعمق ركود عالمي شهده العالم منذ ثمانية عقود.

واختتم البنك الدولي التقرير بالقول إن النتائج تُشير إلى أن هناك ارتباطا ضعيفا بين قوة الناتج المحلي الإجمالي للدول والاستعداد لمكافحة الجائحة، ما يُظهر أن البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تقدمًا ليست بالضرورة أفضل استعدادًا لبرامج تقديم اللقاحات.

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