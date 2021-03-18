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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إشادة دولية بدور الحكومة المصرية فى دعم مشروعات الطاقة المتجددة

الخميس 18/مارس/2021 - 05:04 م
مشروعات الطاقة المتجددة
مشروعات الطاقة المتجددة
عمرو خان
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أشاد تقرير شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرين REN21، حول الحالة العالمية لمصادر الطاقة المتجددة في المدن الثاني للعام 2021، الصادر صباح الخميس، بالجهود التي قامت بها الحكومة المصرية ضمن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو نشر ثقافة استخدام الطاقة المتجددة والتوسع في استخداماتها في السنوات الأخيرة.

وذكر تقرير REN21 ضمن المشروعات الكبري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشروع الطاقة الشمسية المصري المعروف بالمزرعة الشمسية في مدينة بنبان غرب محافزة أسوان، وأول خط أتوبيس كهربائي في مصر، مشيرًا إلى كون هذه المشروعات تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومات لنشر والتوسع في استخدامات أنظمة الطاقة المتجددة.

وقالت REN21: إنه خلال عام 2020 تم تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة الشمسية، وتم تطويرها في ليبيا لتعزيز الشبكات المحلية وضمان أمنها، بما في ذلك بنغازي والكفرة والرجبان وسبها وطرابلس وأوباري، كما شهدت 37 منطقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تطويرها بالطاقة الشمسية، وافتتح في "غوما" محطة طاقة شمسية هجينة بقدرة 1.3 ميجاوات تعمل بنظام التخزين، وتوزيع الكهرباء على المجتمع المحلي عبر شبكة صغيرة.

كما أشار التقرير إلى خطة الحكومة المصرية لتنفيذ محطات طاقة شمسية في العاصة الإدارية الجديدة، والتي من المقرر أن يتم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني بداخلها.

وأشارت REN21 إلى أن في القاهرة تم إطلاق أول خط أتوبيس كهربائي في عام 2020، كجزء من مبادرة بقيادة وطنية، وتمويل التنمية في مجال الطاقة المتجددة التي تضمن مشاريع في جميع أنحاء الدولة، موضحة أن الحكومة المصرية خصصت محفظة تمويلية لنشر استخدامات الطاقة المتجددة، ومن الجهود الملحوظة كانت مزرعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ تكلفتها 4 مليارات دولار أمريكي، تتألف من عدة محطات في غرب أسوان، والتي يتم تمويلها من قبل العديد من بنوك التنمية الدولية على الأراضي التي تتبرع بها الحكومة المصرية، وبدعم من اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

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