اتحاد المستثمرين: مبادرات «المركزي» دعمت رجال الأعمال خلال جائحة كورونا

قال الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل بمنتهى النشاط والاحترافية للنهوض بالاقتصاد المصري بجميع قطاعاته في ظل الجائحة التي يشهدها العالم أجمع.وأضاف هلال في تصريح لـ"الدستور"، أن مبادرات البنك المركزي المتتالية منذ بدء أزمة كورونا، بداية تمويل الصناعة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، بالإضافة إلى إعفاء الممولين من الفوائد وجدولة أصل المديونية، والعمل على زيادة الصادرات، أفضل ما قدم لرجال الأعمال خلال جائحة كورونا.وتابع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الاتحاد لديه الآلاف من المصانع بجميع المحافظات والمناطق الاستثمارية، فكل منطقة استثمارية أو صناعية بها الكثير من الفرص الاستثمارية الجديدة ويتم ذلك بتوجيه الحكومة وتذليل التحديات أمام المستثمر.