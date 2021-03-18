رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتحاد المستثمرين: مبادرات «المركزي» دعمت رجال الأعمال خلال جائحة كورونا

الخميس 18/مارس/2021 - 04:48 م
الدكتور محرم هلال
الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري
أسماء إبراهيم
طباعة
قال الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل بمنتهى النشاط والاحترافية للنهوض بالاقتصاد المصري بجميع قطاعاته في ظل الجائحة التي يشهدها العالم أجمع.

وأضاف هلال في تصريح لـ"الدستور"، أن مبادرات البنك المركزي المتتالية منذ بدء أزمة كورونا، بداية تمويل الصناعة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، بالإضافة إلى إعفاء الممولين من الفوائد وجدولة أصل المديونية، والعمل على زيادة الصادرات، أفضل ما قدم لرجال الأعمال خلال جائحة كورونا.

وتابع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الاتحاد لديه الآلاف من المصانع بجميع المحافظات والمناطق الاستثمارية، فكل منطقة استثمارية أو صناعية بها الكثير من الفرص الاستثمارية الجديدة ويتم ذلك بتوجيه الحكومة وتذليل التحديات أمام المستثمر.

موضوعات متعلقة

نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهرى 2021

كشف السبب وراء ارتفاع الإصابات بين العمال في حريق مصنع العبور

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شخص عقب تعدي الشرطة عليه


الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

«اتحضر للأخضر».. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير جهاز تنمية المشروعات السابق بالمحافظة

image description

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

الاتحاد الأفريقي يدعو لاحتواء تداعيات تغير المناخ والحد من الكوارث الطبيعية

هيئة بريطانية: لا توجد أدلة على تسبب لقاحات كورونا فى تجلط الدم

«حيلة جديدة».. هل يمنع غسول الفم الإصابة بكورونا؟

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تستكمل ورشة الإعداد والتأهيل لشغل المناصب القيادية

«قصور الثقافة» تواصل الاحتفال بعيد الأم بالغربية

أمسيات شعرية ومناقشات كتب بثقافة الأقصر

عروض فنية بالمسرح المتنقل في عيد بني سويف القومي