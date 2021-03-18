بلينكن: على الصين المساعدة لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

ضغط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، على الصين من أجل استخدام نفوذها مع كوريا الشمالية لدفعها نحو نزع السلاح النووي.وقال الوزير الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الكورية الجنوبية سول، إن لدى بكين مصالح خاصة قوية تدفعها إلى المساعدة نحو نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، كونه يمثل أحد مصادر عدم الاستقرار، حسبما نقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني.وأضاف أن السلاح النووي في بيونج يانج "يعد مصدرا للخطر ويمثل تهديدا بشكل واضح لنا ولشركائنا".جدير بالذكر، أن حدة التوترات قد تصاعدت بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مع قول الأخيرة إنها لن تستأنف مفاوضاتها مع واشنطن، وتهديدها ببدء اختبار صواريخ لديها.