بعد نجاة وزير الخدمة المدنية.. أبرز 7 عمليات اغتيال في اليمن

نجا عبد الناصر والي وزير الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة اليمنية، صباح اليوم، من محاولة اغتيال داخل محافظة «عدن»، وهي العاصمة المؤقتة للحكومة.وترصد «الدستور» أبرز 6 محاولات للاغتيالات داخل اليمن، ذهب ضحاياها مسئولون يمنيون، خلال سنوات الحرب الماضية.01.في 6 ديسمبر 2015 تم عملية اغتيال جعفر محمد سعد محافظ عدن مع ستة من حراسه في عملية إرهابية، وأعلنت داعش مسؤوليتها.02.في 7 ديسمبر 2015 مسلحون من داعش اغتالوا القاضي محسن علوان الذي حقق في تفجير «يو إس إس كول»، وفي نفس اليوم أيضا قتل مسلحون مجهولون مسؤولا عن الطاقة واثنين من ضباط الأمن.03.في 23 ديسمبر قتل مسلحون القاعدة، العقيد الشعبي جلال العوبلي، في سيارته في شمال عدن.04. 24 يناير 2016 أضرم مسلحين ينتمون لداعش النار واغتيالوا طه الصبيحي، مسؤول في اللواء 39 مدرع، أثناء تواجده في جولة «كالتكس» بمديرية المنصورة وسط عدن ما أسفر عن مقتله على الفور.05. 4 ديسمبر 2017 مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.06. مارس ٢٠١٩ أطلق مسلحون ينتمون لداعش النار، على مساعد مدير أمن عدن عبدالكريم عبدالله، خلال تواجده في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن ما أدى إلى مقتله.07. 19 فبراير 2020 نجاة وزير الدفاع اليمنى الفريق الركن محمد على المقدشى، ومقتل وإصابة عدد من مرافقيه فى محاولة اغتيال بلغم استهدف سيارته أثناء تفقده جبهات القتال فى محافظة مأرب.