الأمن العام الأردني: رصد فيديوهات لتصنيع زجاجات مولوتوف

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إنه جرى رصد عدد من الفيديوهات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها مجموعة من الأشخاص يقومون بتجهيز زجاجات المولوتوف لاستخدامها أثناء الاحتجاجات.وأكد الناطق الإعلامي، في بيان أوردته وكالة أنباء الأردن "بترا"، اليوم الخميس، أن فرقًا أمنية تحقيقية متخصصة باشرت التحقق وتتبع تلك الفيديوهات لتحديد مكان وزمان تصويرها والأشخاص الذين ظهروا خلالها لإلقاء القبض عليهم وإحالتهم لمحكمة أمن الدولة الأردنية.