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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

هيئة بريطانية: لا توجد أدلة على تسبب لقاحات كورونا فى تجلط الدم

الخميس 18/مارس/2021 - 05:59 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
وكالات
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أكدت هيئة ناظمة بريطانية مستقلة الخميس عن أنها لم تتوصل إلى وجود أي صلة مباشرة بين لقاح أسترازينيكا وتجلط الدم، بعدما علقت مجموعة من الدول استخدامه على خلفية مخاوف صحية.

كما أكدت الهيئة أنه لا علاقة بين جلطات الدم ولقاح فايزر، مشددة على أن هذه الحالات لا تزداد لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح مقارنة بغيرهم.

وقالت الرئيسة التنفيذية لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية جون رين: "لا توجد أدلة على أن جلطات الدم في العروق تحدث بشكل متكرر أكثر من المتوقع في غياب التطعيم، والحال كذلك بالنسبة للقاحين".

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