«قضايا جاسوسية.. والأمن القومي للدول» في إصدار جديد عن دار العربي

صدر حديثا عن دار العربي للنشر والتوزيع، كتاب "قضايا جاسوسية.. والأمن القومي للدول" للواء محمود إسماعيل الخولي، الذي سبق وأن نشرت له الدار كتاب "قضايا الخيانة والجاسوسية.. الجاسوسية والوعي الأمني" في عام 2019.وجاء في الكتاب: "لا يمكن أن نتجاهل فترة الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي (سابقا) وكيف كان لعملاء المخابرات دور في إشعال الصراع بين البلدين، وجعل كوكب الأرض بأكمله في حالة ذعر بين حادثة طائرة الأمريكية يو 2، وأزمة صواريخ كوبا، وتدخلات المخابرات الأمريكية والمخابرات السوفيتية في كثير من بلدان العالم، يكشف الكتاب وقائع وأسرار ما يدور خلف الأسوار في الحرب الباردة وتأثير جواسيس كلا البلدين على الأمن القومى للبلاد، وطبعا حياة الجاسوسية ومخاطرها لا يمكن أن يسرد هذه القصة غير شخص كان جزءا من المخابرات العامة".والكتاب يناقش عدة مواضيع، من ضمنها أهم العناصر المرتبطة بالأمن القومى، (العظماء الخمسة) في الجاسوسية السوفيتية الذي بسبب العمليات المخابراتية التى قاموا بها أصابوا الأمن القومى البريطانى بأضرار بالغة، ونماذج لعمليات مخابراتية، بالإضافة للدروس المستفادة فيما يتعلق بالأمن القومى.محمود إسماعيل الخولى، مؤلف الكتاب، حاصل على بكالوريوس كلية اقتصاد وعلوم سياسية، قسم علوم سياسية بجامعة القاهرة، عمل كوكيل المخابرات العامة (سابقا)، وقد حصل على ميدالية "الخدمة الطويلة" ووسام الجمهورية، كما حصل على وسام "فارس" من رئيس جمهورية إيطاليا.