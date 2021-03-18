رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس منظومة الشكاوى الحكومية يشيد باستجابة هيئة الدواء لطلبات المواطنين

الخميس 18/مارس/2021 - 05:06 م
الدكتور محمود يس
الدكتور محمود يس
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار حرص الحكومة على تفعيل منظومة الشكاوى بوصفها أحد أهم قنوات التواصل المباشر مع المواطنين؛ قامت هيئة الدواء المصرية باستقبال ممثل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء المهندس كرم خليفة مدير متابعة الجهات الحكومية، حيث درب ممثلين الإدارات المركزية المختلفة بالهيئة على تفعيل دور منظومة استقبال الشكاوى، والعمل على سرعة الاستجابة والحل. 

وأكد الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على التواصل الفعال مع المواطنين لحل شكواهم في أسرع وقت ممكن، وأشار المهندس طارق الرفاعي، رئيس منظومة الشكاوى الحكومية، إلى أنّ منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة في مصر، تتعامل مع الشكاوى التي يتم رصدها عبر مختلف القنوات وعلى رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مؤكدًا أنّه يتم رصد واستقبال الشكاوى، والمنظومة تعمل على التواصل الدائم مع المواطنين. 

أشاد ممثل منظومة الشكاوى الحكومية بدور هيئة الدواء المصرية في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين ودعم صناعة الدواء في مصر خاصة في ظل جائحة كورونا، كما أثنى على التفاعل الإيجابي للهيئة مع المنظومة واستجابتها الفورية لما يتم تلقيه من خلالها، حيث إن الهيئة تلقت خلال العام الماضي وحتى مارس الجاري 2510 شكوى تنوعت بين شكاوى لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وشكاوى للعاملين بالهيئة، وبلغت نسبة إنجاز الشكاوى 84% وجارٍ دراسة باقي الشكاوى. 

يأتي ذلك في إطار توجه الهيئة نحو تحقيق رضاء المواطنين، والعمل على الاستجابة إلى استغاثاتهم، وحل كل الصعوبات التي تواجههم، وتأكيدًا من الهيئة على التزامها تجاه المواطن من خلال توفير قنوات التواصل المباشرة التي تتيح له الحصول على الدواء الآمن والفعال. 

موضوعات متعلقة

كشف السبب وراء ارتفاع الإصابات بين العمال في حريق مصنع العبور

الرئيس السيسي يوجه بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية

نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهرى 2021

قرارات جمهورية بتخصيص أراض لإقامة عدد من المشروعات


الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير جهاز تنمية المشروعات السابق بالمحافظة

image description

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

image description

تمهيد وتجهيز شواطئ مدينة رأس البر بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

أول تعليق من الطبيب الفاقد بصره عقب قرار وزيرة الصحة بتعيينه

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«حيلة جديدة».. هل يمنع غسول الفم الإصابة بكورونا؟

نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهرى 2021

من هم الممنوعين من الصيام فى شهر رمضان 2021؟

العالمية للأرصاد: الطقس ليس له تأثير حاسم على انتشار كورونا

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد ختام الدورة 23 من المهرجان القومي للسينما

«قضايا جاسوسية.. والأمن القومي للدول» في إصدار جديد عن دار العربي

زيارة جديدة لـ شادى عبدالسلام.. طومان باى وأحمد زكى!

يوسف نبيل: «جريمة في حفلة صيد» محاولة تشيخوف الوحيدة لكتابة رواية طويلة