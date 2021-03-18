اليونان بصدد تعديل إجراءات الإغلاق المفروضة على كورونا

أعلنت الحكومة اليونانية أنها سوف تعدل الإجراءات المفروضة في البلاد على خلفية انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" لمعالجة التداعيات الناجمة عن إجراءات الإغلاق الكامل.وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية- على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن الحكومة اليونانية تخطط للإعلان عن بعض التعديلات المحدودة على القيود المفروضة على تحرك المواطنين خلال الأيام المقبلة لمعالجة آثار الإغلاق الكامل، حتى مع تزايد الضغط على نظام الرعاية الصحية في البلاد جراء تزايد أعداد المُصابين بفيروس كورونا في المستشفيات.وشهدت اليونان درجات متفاوتة من إجراءات الإغلاق على مدار أكثر من أربعة أشهر، فيما تواجه البلاد في الوقت الراهن موجة ثالثة من تفشي وباء كورونا.