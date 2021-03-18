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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ليلة فلكية في متحف الطفل.. غدا

الخميس 18/مارس/2021 - 04:42 م
متحف الطفل
متحف الطفل
جمال عاشور
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تنطلق في السادسة من مساء غد الجمعة 19 مارس الجارى، فعاليات الليلة الفلكية التى ينظمها مركز الطفل للحضارة والابداع " متحف الطفل "، وعلى مدار 3 ساعات يشهد خلالها الزوار رصد بالتليسكوب لسطح القمر بفوهاته النيزكية، ورصد بالتليسكوب لكوكب المشتري بأقماره الجاليلية. ورصد للسماء بالعين المجردة للتعرف على أشهر المجموعات النجمية.

وأكد الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة إن الليلة الفلكية تنظم بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية – قسم الفلك والجمعية العلمية للفلك والفضاء.، بتوفير الأجهزة الفلكية التي تتضمن مجموعة من التليسكوبات الفلكية، تتيح للزوار رصد الظواهر الفلكية المختلفة، ورصد للسماء بالعين المجردة للتعرف على أشهر المجموعات النجمية.

سهام الجوهرى، نائب رئيس جمعية مصر الجديدة قالت ان الليلة الفلكية تهدف الى تقديم معلومات عن الكون والمجرات بأسلوب علمي بسيط يفهمه الطفل، وباستخدام عنصر الصور والأدوات كالتيليسكوب والموسيقى وغيرها.

من جانبه قال الدكتور اسامة عبدالوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل"، ان المتحف يتبنى برنامج يتضمن مجموعة من الورش العلمية والتطبيقية في مجال الفلك والفضاء، على مدار العام، لتعريف الأطفال بأساسيات استكشاف الفضاء، والمعلومات العلمية عن النجوم والكواكب والشمس والقمر من حيث مواقعها وحركاتها، مبينا ان الفعاليات التى ينفذها متحف الطفل يتبع فيها أقصى درجات الحرص من حيث مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالتعقيم الدورى بالمطهرات المناسبة والزامية ارتداء الكمامة طوال فترة اقامة الفعاليات مع قياس درجة الحرارة للمشاركين والمنظمين، الحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعى.

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