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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

729 بلاغًا عن أعراض جانبية لكل 100 ألف جرعة للقاح كورونا بإيطاليا

الخميس 18/مارس/2021 - 05:59 م
للقاح كورونا بإيطاليا
للقاح كورونا بإيطاليا
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أعلنت الشبكة الوطنية للرقابة الدوائية التابعة لوكالة الأدوية الإيطالية (أيفا) تلقيها 729 بلاغًا عن حدوث أعراض جانبية لكل 100 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا.

وأوضحت شبكة (أيفا)- في بيان أوردته وكالة (أكي) الإيطالية اليوم الخميس- أن إجمالي البلاغات التي تلقتها بدءًا من 26 فبراير الماضي وصل إلى 30 ألفًا و15 بلاغًا، تم تحليل مما مجموعه 4 ملايين و118 ألفًا و277 جرعة تم إعطاؤها حتى ذلك التاريخ، وذلك بالنسبة لجميع أنواع اللقاحات.

وأضافت أن ردود الفعل السلبية التي تم الإبلاغ عنها تتعلق بشكل أساسي بلقاح (فايزر- بيونتيك) بنسبة 96%، والذي كان الأكثر استخدامًا آنذاك، أما لقاح موديرنا فقد كانت البلاغات بشأنه بنسبة 1% فقط ولقاح أسترازينيكا بنسبة 3%.

وأوضحت أن البيانات لا تأخذ بالاعتبار الأحداث الأخيرة التي أدت أولًا إلى تعليق دفعة من لقاح أسترازينيكا، وبالتالي إلى التوقف المؤقت في جميع أنحاء إيطاليا وفي العديد من البلدان الأوروبية لعمليات التلقيح، وهو التعليق الذي ستبت بشأنه وكالة الأدوية الأوروبية لاحقًا.

وأشارت إلى أن 93.6% من حالات الأعراض الجانبية التي تم الإبلاغ عنها للقاحات الثلاثة طفيفة وتتماشى مع المعلومات المدرجة في ملخص تحذيرات منتج اللقاحات أصلًا (حمى- صداع- آلام للعضلات والمفاصل- آلام موقع الحقن- قشعريرة وغثيان).

ولفت إلى أن البلاغات عن أعراض خطيرة تصل إلى 6.1% من إجمالي الحالات، وبمعدل 44 حدثًا خطيرًا لكل 100 ألف جرعة، وذلك بغض النظر عن نوع اللقاح والجرعة المعطاة.

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