محافظ بورسعيد يلتقى مجلس إدارة الغرفة التجارية

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مجلس إدارة الغرفة التجارية، برئاسة محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية وأعضاء المجلس؛ لمتابعة آخر مستجدات العمل ومناقشة ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة.استعرض المحافظ خلال اللقاء، الخطوات التنفيذية التى قامت بها المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية فى اطار متابعة وحل مشاكل التجار فيما يتعلق بمستندات الاستيراد برسم المنطقة الحرة، وتنفيذ الاتفاق الخاص باعتماد التحويل البنكي بختم البنك بعد أن يقدم التاجر باقي المستندات الاصلية لمركز الخدمات الاستيرادية عند إصدار قرار الاستيراد للتأكد من سلامة العملية الاستيرادية طبقًا لما جاء بدليل الإجراءات الذي أقره مجلس المدينة الحرة.كما شهد اللقاء استعراض جهود لجنة المتابعة اللاحقة التي شكلها محافظ بورسعيد للمرور على أماكن البضائع التي تم الإفراج عنها من الجمارك والتحقق من وجودها والاطلاع علي فواتير البيع ودفاتر إثبات حركة دخول وخروج المخازن وحركة تداولها ويتكون أعضاء اللجنة من الجمارك والتموين والجهاز التنفيذي للمحافظة والضرائب.