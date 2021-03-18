«المنشآت الفندقية»: انعقاد دائم لحين صدور قرار جهة الإدارة

اجتمع، اليوم، مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بكامل هيئته بمقر الغرفة برئاسة ماجد فوزى ملاك ــ رئيس مجلس الإدارة.واستعرض المجلس الأحكام الصادرة من الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 15 مارس بحل مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.وأعرب مجلس إدارة الغرفة، عن احترامه والتزامه بكافة أحكام القضاء، معربا عن شكره وتقديره للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار لمساندته الدائمة والفاعلة لقطاع المنشآت الفندقية والقائمين عليه فى تلك الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد والعالم بسبب جائحة كورونا.وأعلن أنه يباشر كافة مهامة القانونية وأنه فى حالة انعقاد دائم منذ هذه اللحظة حتى صدور قرار جهة الإدارة بتنفيذ الأحكام المشار إليها؛ ويود أن يشير إلى أنه سيبدى كامل تعاونه ومساندته لوضع القرارات التى ترى الجهة الإدارية اتخاذها فى هذا الظرف الراهن موضع التنفيذ الفاعل.