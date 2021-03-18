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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تعزيز صورة مصر السياحية».. لاعبة أوكرانية شهيرة تحتفي بزيارتها للغردقة

الخميس 18/مارس/2021 - 04:33 م
اللاعبة الأوكرانية
اللاعبة الأوكرانية
هالة أمين
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نشرت يوليا ليفتشينكو اللاعبة الأوكرانية الشهيرة في رياضة القفز العالي صورا لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال زيارتها إلى مدينة الغردقة.

واحتفت اللاعبة بوجودها في أحد المنتجعات المصرية التي يفضلها السياح الأوكرانيون، في لفتة تسلط الضوء على جاذبية مصر السياحية لمشاهير العالم.

ليفتشينكو حاصلة على الميدالية الفضية في بطولة العالم 2017، وحصلت أيضا على لقب النجمة الصاعدة لألعاب القوى في أوروبا في العام نفسه.

ويقدر عدد السياح الأوكرانيين الذين زاروا مصر منذ استئناف حركة الطيران الدولى لشرم الشيخ والغردقة فى الأول من يوليو وحتى أكتوبر الماضى يقدر بنحو 200 ألف سائح، حيث أستأنفت أوكرانيا من الأول من يوليو 2020 رحلات الطيران العارض إلى المنتجعات المصرية فى شرم الشيخ والغردقة.

وزار ما يقرب من 1.49 مليون سائح أوكرانى فى عام 2019 المعالم السياحية المصرية وأبرزها المنتجعات في الغردقة والبحر الأحمر.

ويعد قطاع السياحة إحدى ركائز التعاون الثنائى بين القاهرة وكييف، وأصبح السياح الأوكرانيين أول ضيوف أجانب يزورون المقاصد السياحية المصرية بعد تخفيف الحجر الصحى، وجهود الحكومة لتعزيز مكافحة الأوبئة فى المنتجعات، وتغطية تكاليف علاج الإصابة بفيروس كورونا المستجد للسياح الأوكرانيين.
«تعزيز صورة مصر السياحية».. لاعبة أوكرانية شهيرة تحتفي بزيارتها للغردقة
«تعزيز صورة مصر السياحية».. لاعبة أوكرانية شهيرة تحتفي بزيارتها للغردقة
«تعزيز صورة مصر السياحية».. لاعبة أوكرانية شهيرة تحتفي بزيارتها للغردقة
«تعزيز صورة مصر السياحية».. لاعبة أوكرانية شهيرة تحتفي بزيارتها للغردقة

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