صحة كفرالشيخ: الرد على 130 شكوى للمواطنين

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن إدارة خدمة المواطنين بالمديرية قامت بالرد على عدد 130 شكوى خاصة بالمواطنين عن طريق البوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء والبوابة الإلكترونية لمحافظة كفرالشيخ.وأوضحت «سلام» أن الشكاوى تنوعت ما بين علاجية شملت شكاوى علاج على نفقة الدولة وشكاوى صرف علاج أو شكاوى طلبات تعيين شملت شكاوى تعيين وتثبيت، ومنها ما كان ضد عاملين بنطاق المديرية أو كانت شكاوى لجان طبية شملت عرض أو تضرر من قرار اللجنة الطبية أو عدم احتساب إجازة مرضية، كما تضمنت الشكاوى أيضًا شكاوى تراخيص أو شكاوى صحة بيئة أو شكاوى عاملين أو شكاوى عامة.كما أكدت وكيل وزارة الصحة أن الرد على الشكاوى جاء بما يلبي طموحات المواطنين وينال رضاهم.