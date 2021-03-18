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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم حلقة نقاشية بعنوان «التحول الرقمي بالخدمات الأمنية الجماهيرية»

الخميس 18/مارس/2021 - 04:28 م
أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، حلقة نقاشية بعنوان «التحول الرقمي في الخدمات الأمنية الجماهيرية» بمقر المركز بمشاركة العديد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأستاتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

وتناولت الحلقة النقاشية عدد من الموضوعات ذات الصلة بالتطور الملموس في الخدمات الأمنية الجماهيرية بكافة قطاعات وزارة الداخلية من أبرزها (التطوير الذى شهدته البوابة الرسمية لوزارة الداخلية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين - وتطبيق الوزارة الإخبارى والخدمى على الهواتف الذكية)، وكذا التحول الرقمى بخدمات (المرور - الأحوال المدنية - الجوازات والهجرة والجنسية - تصاريح العمل - صحيفة الحالة الجنائية)، وكذا حماية الخدمات الجماهيرية من الهجمات الإلكترونية ودور الحملات الإعلامية في ترسيخ أهمية التحول الرقمي لدى المواطنين وتوظيف تكنولوجيا المعلومات بـ(إدارة الأزمات الأمنية، سرعة الإستجابة لبلاغات النجدة) وتعزيز التحول الرقمى بأكاديمية الشرطة من خلال نظام التعليم الإلكترونى ونظام قبول الطلبة بكلية الشرطة.
وأثمرت المناقشات الثرية التى تناولتها الحلقة عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات شديدة الأهمية من أبرزها (نجاح الدولة المصرية فى مواكبة التطور التكنولوجى الهائل فى تطبيقات الذكاء الصناعى من خلال الإستثمار الأمثل لتلك الطفرة فى تطوير مجالات العمل الخدمى الجماهيرى لاسيما الخدمات الأمنية الجماهيرية المقدمة للمواطنين - توجيه الدعوة لكافة المؤسسات الإعلامية لتبنى إستراتيجية متكاملة للتوعية بأهمية التحول الرقمى تزامنًا مع دعوة المشرع المصرى لتطوير الأطر التشريعية التى تعمل على تدعيم التحول الرقمى).

يأتي ذلك فى إطار إهتمام وزارة الداخلية بأهمية التحول الرقمى الذى أصبح ضرورة لمواكبة الثورة التكنولوجية، والانتقال من الخدمات التقليدية إلى الخدمات الرقمية وميكنة الخدمات الحكومية وتيسيرًا على الجماهير والمستفيدين من الخدمات الجماهيرية الشرطية وترشيدًا للنفقات، وفى ضوء الحرص على إرساء استراتيجية التحول الرقمى فى الخدمات الحكومية الجماهيرية التى تقدمها الوزارة لاسيما فى عدد من المجالات أبرزها (الأحوال المدنية - المرور - الجوازات - الأدلة الجنائية).

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