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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد ختام الدورة 23 من المهرجان القومي للسينما

الخميس 18/مارس/2021 - 05:13 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
خالد حماد
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تشهد إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في السابعة مساء الثلاثاء 23 مارس، بمسرح الجمهورية، حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الثالثة والعشرون من المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وصرح فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع الصندوق بأنه في ظل الظروف الاستثنائية من تفشي جائحة كورونا، فإن حفل الختام سيقتصر الحضور علي المشاركين والمكرمين، بالإضافة إلى عدد محدود من النقاد والصحفيين وإعلان جوائز دورة هذا العام، وأضاف أنه سيتم عرض الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان بمركز الإبداع الفني اعتبارًا من 25 مارس الجارى ولمدة أسبوع، كما سيتم عرض جميع الأفلام المشاركة الأحد من كل أسبوع.

من جانبه صرح الناقد الكبير كمال رمزى أن المهرجان يكرم هذا العام: الفنان الكبير لطفي لبيب، الموسيقار الكبير هاني شنودة، مدير التصوير سمير بهزان، وضمن سلسلة الخالدون يتم تكريم اسم مخرج الروائع حسن الإمام.

جدير بالذكر أن "رمزي" يتولى الإشراف على استكمال أعمال دورة المهرجان الجديدة، والتى قام بالإعداد لها المخرج الراحل الكبير د. سمير سيف، وتضم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية والتحريك التي تقدمت للاشتراك من إنتاج أعوام 2018، 2019، 2020 والبالغ عددها 170 فيلمًا.

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