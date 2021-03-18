رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الهيئة العامة للاستثمار وسفير الإمارات يبحثان فرص الاستثمار فى مصر

الخميس 18/مارس/2021 - 04:53 م
المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد الوهاب
محمد إبراهيم
طباعة
التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية، لبحث فرص الاستثمار بمصر.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، استعرض الجانبان خلال اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، ومستجدات بيئة الاستثمار، وأهم الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتيسير على المستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال.

وأكد المستشار محمد عبدالوهاب حرص الهيئة على دعم الاستثمارات الإماراتية في مصر، مشيدًا بقصص نجاح استثمارات الشركات الإماراتية في مصر، والتى من بينها مؤسسات ماجد الفطيم، وموانئ دبي، وإعمار، واتصالات، والقناة للسكر، والتي ساهمت فى تحفيز الكثير من الشركات والمؤسسات الاستثمارية الإماراتية على ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وأشار المستشار محمد عبدالوهاب إلى أن نجاح استراتيجية التعاون الاقتصادي بين البلدين انعكست في تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيًا والثالث عالميًا بين الدول المستثمرة في مصر، حيث تتنوع استثمارات الشركات الإماراتية في قطاعات: الاستكشافات والإنشاءات والخدمات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والصناعة، مؤكدًا حرص الهيئة علي زيادة وتيرة التعاون من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية لعرض الفرص الاستثمارية في مصر على الجانب الإماراتي.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار: إن اللقاءات الدورية بين الجانبين ساهمت في القضاء على كل التحديات التي واجهت رجال الأعمال الإماراتيين في مصر، وعززت من فرص زيادة استثماراتهم.

من جانبه، أشاد الدكتور حمد سعيد الشامسي بتطور بيئة الاستثمار في مصر، وتضاعف حجم التعاون الاقتصادي بين الدولتين، مُثمنًا الدور الفعال الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تيسير أعمال ومهام الشركات الإماراتية في مصر، مشيرًا إلى أن سفارة دولة الإمارات بمصر تعمل على تكثيف التعاون خلال المرحلة المقبلة لجذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى مصر في ظل بيئة الاستثمار الجاذبة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدواجن اليوم الخميس 18-3-2021

هل تتعرض مصر لموجة ثالثة من كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج


الصور

image description

«المتولي» عميدًا لكلية الهندسة بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير جهاز تنمية المشروعات السابق بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يكرمان الأم المثالية والطلاب المتفوقين

image description

جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات مؤتمر القدم السكري وأمراض الغدد الصماء والسكر

image description

تمهيد وتجهيز شواطئ مدينة رأس البر بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي الترم الأول 2021 موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج

أول تعليق من الطبيب الفاقد بصره عقب قرار وزيرة الصحة بتعيينه

إنفوجراف

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

«حيلة جديدة».. هل يمنع غسول الفم الإصابة بكورونا؟

نتيجة الصف الأول الثانوى الأزهرى 2021

من هم الممنوعين من الصيام فى شهر رمضان 2021؟

العالمية للأرصاد: الطقس ليس له تأثير حاسم على انتشار كورونا

أيام زمان

«الأتوبيس توقف فأصبحت ممثلا».. حكاية دخول عماد حمدي الفن

«أردت أن أكون شيطانة وفشلت».. موقف مدهش من طفولة شادية

«معاك».. حكايات هاني لاشين مع عمر الشريف

«أيامي مع الموسيقى».. رحلة منير الوسيمي من الإسكندرية إلى مجد القاهرة

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
دور الفن.. وجذور الانتماء للوطن
ماجد حبته
بلطجة إخوانية فى مطار قرطاج
مؤمن المحمدي
شح الأهلي
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد ختام الدورة 23 من المهرجان القومي للسينما

«قضايا جاسوسية.. والأمن القومي للدول» في إصدار جديد عن دار العربي

زيارة جديدة لـ شادى عبدالسلام.. طومان باى وأحمد زكى!

يوسف نبيل: «جريمة في حفلة صيد» محاولة تشيخوف الوحيدة لكتابة رواية طويلة